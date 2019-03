Maart bijltjesmaand voor spelers De Graafschap

De Graafschap voert in maart gesprekken met spelers over hun toekomst bij de Doetinchemse voetbalclub. Achttien spelers van de eredivisionist beschikken over een aflopend contract, terwijl de club ook interesse verwacht in eigen spelers.

'We gaan deze maand kijken naar de aflopende contracten, hoewel het lastig is omdat je niet weet op welk niveau je speelt', aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede. De club moet voor april de aflopende contracten formeel opzeggen. Binnen de selectie van De Graafschap beschikken alleen Jordy Thomassen, Leeroy Owusu, Ted van de Pavert, Javier Vet, Youssef El Jebli en Stef Nijland over een doorlopend contract.

De Graafschap heeft een optie om de aflopende contracten van Furdjel Narsingh, Jordy Tutuarima, Nabil Bahoui en Delano Burgzorg te verlengen. 'Maar dat gaan we eerst netjes met de spelers bespreken', aldus de oud-aanvaller die donderdag een nieuwe contract heeft getekend bij de Doetinchemse voetbalclub.



Over de toekomst van huurspelers Hidde Jurjus, Azor Matusiwa, Charlison Benschop en Nigel Bertrams kan Hofstede nog niks zeggen. Matusiwa heeft zelf wel aangegeven volgend jaar voor zijn kans bij Ajax te willen gaan. Daarnaast geeft Hofstede aan dat er de afgelopen periode is geïnformeerd naar spelers van De Graafschap. 'Dat was niet heel concreet, maar het zou me niet verbazen als er in de zomer weer interesse voor spelers gaat komen', aldus de manager voetbalzaken.