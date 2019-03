Liveblog: NEC weer op koers voor play-offs na zege op Roda

TUSSENSTAND: 1-0

93e: NEC trekt de 1-0 over de streep. Over de gehele wedstrijd wel verdiend, al viel NEC na rust toch weer behoorlijk terug.

90e: Als alles zo blijft, stijgt NEC naar de elfde plaats op zes punten van plek zes.

88e: Bij het eventuele slotoffensief van Roda is de kopkracht van Kvida belangrijk voor NEC.

86e: De volgende wissel: Mike Trésor Ndayishimiye voor Randy Wolters.

85e: Romeny, normaal aanvaller, maar nu als aanvallende middenvelder.

83e: Mart Dijkstra, die prima speelde, moet er geblesseerd af. Ole Romeny is zijn vervanger.

82e: Matthias Bossaerts speelt een degelijke partij.

76e: Josef Kvida krijgt geel voor een sliding waarbij hij zijn tegenstander miste, maar het was inderdaad nogal wild.

74e: Simakala van Roda heeft in ieder geval de opvallendste coupe.

70e: Het blijft allemaal heel benauwd, maar NEC krijgt wel meer ruimte om te counteren.

67e: Jack de Gier krijgt opnieuw een gele kaart, de derde al voor de trainer van NEC dit seizoen. Twee keer geel en dus rood in Den Bosch tellen we dan nog niet mee.

65e: NEC komt er eindelijk weer eens uit, maar Wolters schiet in het zijnet.

63e: NEC komt nauwelijks nog onder de druk van Roda uit, de gelijkmaker hangt in de lucht.

59e: Simakala controleert de bal heel handig, maar Branderhorst redt met de voet,

56e: Randy Wolters krijgt geel, omdat hij iets te fel doorgaat.

56e: De eerste redding van Mattijs Branderhorst, die een pegel van Souren stijlvol uit de kruising tikt.

52e: Er zijn vanavond 7943 toeschouwers in De Goffert.

49e: De volgende grote kansen voor NEC, maar Druijf mist ze allebei.

47e: De tussenstanden zijn zodanig dat NEC nu naar de felbegeerde elfde plaats zou stijgen. En zelfs op vier punten van de zesde plaats, die recht geeft op een ronde overslaan in de play-offs.

46e: Het gaat weer beginnen. Voorlopig is Jordy Bruijn de matchwinner. foto: Broer van den Boom

45+2: Het is rust, NEC leidt verdiend met 1-0.

44e: NEC blijft aandringen, maar echt veel gevaar levert dat niet meer op.

40e: Leroy Labylle zorgt met zijn loopvermogen voor stabiliteit op het middenveld.

33e: Geel voor Joey van den Berg na een hele forse ingreep. Zijn negende gele prent al van dit seizoen,nog één en de aanvoerder is weer geschorst.

27e: Weer een grote kans voor NEC, maar Druijf raakt de voorzet van Okita verkeerd.

24e: Voorlopig zal trainer Jack de Gier niet ontevreden zijn.

20e: De eerste kans voor Roda JC is uiteraard voor topscorer Engels, maar hij schiet hoog over.

17e: Mart Dijkstra werkt bijna een voorzet van Jonathan Okita af. NEC verdient een tweede doelpunt.

14e: Druijf heeft een prachtige actie over de achterlijn, maar de spits schiet in het zijnet.

12e: NEC domineert het duel voorlopig volledig.

7e: Jordy Bruijn pingelt een tegenstander voorbij, komt naar binnen en schiet raak: 1-0

3e: Een tactische verandering. Joey van den Berg (foto) speelt achterin het centrum, Josef Kvida is linksback en Leroy Labylle linkshalf.

20.00 De fans zijn er klaar voor, de wedstrijd gaat beginnen.

19.56 Bikkel is altijd enthousiast.

19.52 Uit tegen Roda won NEC met 3-2 dit seizoen met onder meer doelpunten van Sven Braken en Anass Achahbar, die er nu om verschillende redenen niet meer bij zijn.

19.48 De spelers zijn klaar met de warming up.

19.45 Eén van de weinige Nijmegenaren bij NEC is Ole Romeny. Maar hij zit op de bank.

19.41 Assistent-trainer Patrick Pothuizen in de focus. Hij speelde ooit in 2000 met NEC de bekerfinale tegen Roda JC, die toen met 2-0 werd verloren.

19.35 Mart Dijkstra en Joey van den Berg moeten de balans op het middenveld bewaken.

19.31 De warming up is volop bezig.

19.28 Jordy Bruijn was twee weken geleden de beste man bij NEC thuis tegen Almere City.

19.23 Ferdy Druijf is er klaar voor. Hij heeft er al zeven in liggen namens NEC na de winterstop.

19.12 De laatste keer dat Roda JC hier op bezoek kwam, was in 2017. Het werd toen 2-0. In de eerste divisie was de laatste keer in 2015, uitslag 3-0.

19.00 Dit zijn de elf van NEC vanavond:

Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida; Labylle; Dijkstra, Bruijn, van den Berg; Okita, Druijf, Wolters.

18.57 NEC traint in 2019 achter gesloten deuren voor de pers.

18.55 Rens van Eijden is er vanwege een hardnekkige liesblessure nog altijd niet bij.

18.50 NEC staat dertiende en moet sowieso twee plaatsen stijgen om de play-offs te halen. Maar zelfs plek zes zit er nog in. Daar staat nu Roda JC en de achterstand bedraagt zeven punten. Die zesde plaats geeft zoals het er nu voorstaat recht om pas in de stromen in de tweede ronde van de play-offs.