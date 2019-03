Liveblog: NEC meteen op voorsprong thuis tegen Roda

NEC kan het kwakkelseizoen toch nog een aardig slot geven. Maar dan is een zege thuis op Roda JC wel nodig. Alles hierover in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 1-0

12e: NEC domineert het duel voorlopig volledig.

7e: Jordy Bruijn pingelt een tegenstander voorbij, komt naar binnen en schiet raak: 1-0

3e: Een tactische verandering. Joey van den Berg (foto) speelt achterin het centrum, Josef Kvida is linksback en Leroy Labylle linkshalf.

20.00 De fans zijn er klaar voor, de wedstrijd gaat beginnen.

19.56 Bikkel is altijd enthousiast.

19.52 Uit tegen Roda won NEC met 3-2 dit seizoen met onder meer doelpunten van Sven Braken en Anass Achahbar, die er nu om verschillende redenen niet meer bij zijn.

19.48 De spelers zijn klaar met de warming up.

19.45 Eén van de weinige Nijmegenaren bij NEC is Ole Romeny. Maar hij zit op de bank.

19.41 Assistent-trainer Patrick Pothuizen in de focus. Hij speelde ooit in 2000 met NEC de bekerfinale tegen Roda JC, die toen met 2-0 werd verloren.

19.35 Mart Dijkstra en Joey van den Berg moeten de balans op het middenveld bewaken.

19.31 De warming up is volop bezig.

19.28 Jordy Bruijn was twee weken geleden de beste man bij NEC thuis tegen Almere City.

19.23 Ferdy Druijf is er klaar voor. Hij heeft er al zeven in liggen namens NEC na de winterstop.

19.12 De laatste keer dat Roda JC hier op bezoek kwam, was in 2017. Het werd toen 2-0. In de eerste divisie was de laatste keer in 2015, uitslag 3-0.

19.00 Dit zijn de elf van NEC vanavond:

Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida; Labylle; Dijkstra, Bruijn, van den Berg; Okita, Druijf, Wolters.

18.57 NEC traint in 2019 achter gesloten deuren voor de pers.

18.55 Rens van Eijden is er vanwege een hardnekkige liesblessure nog altijd niet bij.

18.50 NEC staat dertiende en moet sowieso twee plaatsen stijgen om de play-offs te halen. Maar zelfs plek zes zit er nog in. Daar staat nu Roda JC en de achterstand bedraagt zeven punten. Die zesde plaats geeft zoals het er nu voorstaat recht om pas in de stromen in de tweede ronde van de play-offs.