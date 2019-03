Geen aangifte, geen onderzoek naar brand Intersport Nijmegen

De politie doet geen onderzoek naar de brandstichting in het voormalige gebouw van Intersport in het centrum van Nijmegen. De eigenaar, vastgoedkoning Ton Hendriks, deed immers geen aangifte. Net als de gemeente ziet hij het pand graag snel omver gaan.

De brand werd in de nacht van woensdag op donderdag ontdekt door een omstander. In het pand aan Plein 1944 stonden pallets en vloerdelen in brand. Volgens de hulpdiensten was het vuur aangestoken. Eind december woedde er ook al brand in het leegstaande gebouw, dat ooit genomineerd werd voor de titel 'lelijkste gebouw van Nijmegen.'

'Aangifte heeft geen zin'

Eigenaar Hendriks liet donderdag al weten geen aangifte te doen. Dat zou volgens hem 'geen zin' hebben. De politie bestrijdt dat. 'Aangifte doen heeft juist zin, want daarmee vraag je de politie onderzoek te doen naar een misdrijf', aldus een woordvoerster. Ook als er geen daders in beeld of als er geen duidelijke sporen zijn, roept de politie op om toch aangifte te doen.

De gemeente Nijmegen laat weten met de eigenaar in gesprek te zijn over sloop van het pand, dat vrijwel heel Nijmegen een doorn in het oog is. Als de veiligheid in het geding is, heeft de gemeente naar eigen zeggen een extra drukmiddel. Toch laat ook Hendriks weten het pand graag tegen de vlakte te zien.

