Ruim 1100 Gelderse klussen bij NLdoet: wat doe jij komend weekend?

NLdoet - de grootste vrijwilligersactie van Nederland - zoekt dit jaar hulp bij meer dan 8000 klussen, waarvan ruim 1100 in Gelderland. Op 15 en 16 maart steken in heel Nederland zo'n 350.000 mensen de handen uit de mouwen.

Van het bouwen van een insectenmuur tot het pimpen van rolstoelen en van het schoonmaken van een natuurbad tot het bakken van pannenkoeken. Iedereen kan wel ergens bij helpen.

Voor de activiteiten waarbij aandacht is voor een ander, zoals een verwendag in een verzorgingshuis of een sportdag met asielzoekers, is het animo groter dan voor klussen waarbij vooral geklust, getuinierd of schoongemaakt moet worden aldus het Oranje Fonds (organisator van NL Doet).

Minder geld, minder klussen

De afgelopen jaren werd er in Gelderland bij iets meer klussen hulp ingeroepen dan dit jaar (ongeveer 1250 keer). Het verschil heeft volgens de organisatie te maken met dat er toen meer budget was voor de organisaties die een klus aanmelden. Ze krijgen nog steeds een bijdrage voor bijvoorbeeld klusmaterialen, maar minder dan voorheen.

Tekst gaat verder onder de video.

Help mee met het opknappen van de begraafplaats in Nijmegen.

1504 Lunches

Het Oranje Fonds organiseert deze 15e editie van NLdoet om iedereen op een laagdrempelige manier te laten ervaren hoe leuk het is om je voor een ander in te zetten. En dat kan op vele manier. Op veel plekken wordt er schoongemaakt, opgeknapt en gebouwd. Maar het is ook een dag die wordt aangegrepen om mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken eens in de watten te leggen. Zo worden er bijvoorbeeld dit jaar tijdens NL doet 1.504 lunches bereid, op 69 plekken manicures of pedicures gegeven en er wordt op 45 plekken een bingo georganiseerd.

Voor de organisaties die een klus of activiteit aanmelden is het vaak ook een manier om vrijwilligers kennis te laten maken met de organisatie, in de hoop de vrijwilligers voor een langere periode aan zich te binden. Volgens het Oranje Fonds gebeurt het ook regelmatig dat vrijwilligers na het NL Doet weekend zich aanmelden als vaste vrijwilliger.

Wat doe jij?

Gelderland Helpt, het platform van Omroep Gelderland dat net als NLdoet zich inzet om mensen elkaar te laten helpen, heeft de afgelopen weken extra aandacht voor de actie. Op Gelderlandhelpt.nl zijn alle oproepen van de afgelopen weken te vinden. Op NLdoet staan nog meer activiteiten.

Heb je voor je eigen klus ook nog hulp nodig? Vul dan het formulier in op Gelderlandhelpt.nl of stuur je filmpje op naar gelderlandhelpt@gld.nl.

Help bij het schoonmaken van de molen en het bakkerijmuseum in Warnsveld.