Wie staat er bij Vitesse voorin tegen Feyenoord?

Mohammed Dauda kwam in de winterstop over van Anderlecht en scoorde tot nu toe één keer. In de uitwedstrijd tegen Emmen maakte hij een fraaie treffer. Vorige week, tegen NAC, viel Dauda uit. Zijn vervanger Thomas Buitink deed het daarna uitstekend en scoorde een belangrijke 1-1. De keuze is nu aan trainer Leonid Slutskiy wie hij in de basis posteert.

'Volgens mij weet hij het zelf nog niet'

'Maar volgens mij weet hij het ook nog niet', lacht Buitink na de training van vrijdag. 'Hij heeft de hele week afgewisseld tussen Dauda en mij. Ik voel wel meer vertrouwen vanuit de trainer na mijn goede invalbeurt en de goal vorige week. Dat hij nu al afwisselt op de training tussen ons is al mooi voor mij.'

Dauda zelf weet ook niet wie er gaat spelen. 'Het maakt ook eigenlijk niet uit, we moeten gewoon winnen. Natuurlijk wil ik spelen, als de trainer mij kiest ben ik er klaar voor. Als hij voor Buitink kiest is het ook goed.'

Ze spelen allebei

Uiteindelijk geeft de trainer de doorslag. Al verklapt hij vrijdag dat beide speler zullen gaan spelen. 'Ik zie namelijk geen groot verschil tussen beide spelers. Het is alleen de vraag wie er zal starten en wie er zal invallen. Dan zal de één 55 minuten spelen, de ander 35 minuten spelen. Dauda is in ieder geval weer fit na zijn hersenschudding van vorige week.'

Serero wel of niet tegen Feyenoord?

Tot slot lijkt er nog een keuze gemaakt te moeten worden op het middenveld. Serero liep vrijdag alleen maar rondjes op de training, hij heeft las van zijn hamstring. Dat zou betekenen dat Navarone Foor weer in de basis staat.

Vermoedelijke opstelling: Eduardo; Karavaev; Doekhi, Van der Werff, Clark; Ødegaard, Bero, Foor, Buttner; Dauda (Buitink), Linssen.