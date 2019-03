Inwoners Gelderland hebben weinig met eigen 'mooiste' provincie

Inwoners van Gelderland hebben weinig met hun eigen provincie. Dat blijkt een onderzoek uitgevoerd door de NOS in samenwerking met de regionale omroepen naar het regio- en provinciegevoel in Nederland. Mensen hebben meer gevoel bij Nederland, hun eigen regio en woonplaats. Zelfs met Europa zeggen Gelderlanders meer verbondenheid te hebben dan met de provincie.

Slechts 12 procent van de Gelderlanders voelt zich vooral verbonden met de provincie. In een flink aantal andere provincies ligt dat gemiddelde een stuk hoger. Zo scoort het provinciegevoel in Groningen (56 procent), Friesland (67 procent) en Zeeland (51 procent) aanmerkelijk hoger. Inwoners van Gelderland zeggen vooral veel verbondenheid te voelen met hun eigen woonplaats.

Mooiste provincie

Wat verder opvalt in het onderzoek is de trots van de inwoners op de natuur in de provincie. De helft van de ondervraagden geeft aan trots te zijn op de natuurgebieden die onze provincie rijk is. Onder mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar ligt dat percentage nog hoger; 60 procent van de Gelderlanders in die leeftijdscategorie geeft aan het meest trots te zijn op de natuur. Hoewel het echte provinciegevoel ontbreekt vinden inwoners van Gelderland hun eigen provincie wel de mooiste van Nederland.

In het onderzoek werden mensen ook gevraagd om de grootste Gelderlander aan te wijzen. Dat bleek voor de respondenten een moeilijke opgave. Uiteindelijk ging 6 procent van de mensen die iemand kon noemen voor Karel van Gelre, gevolgd door voormalig commissaris van de Koning Clemens Cornielje met 4 procent.

Bar weinig dialect in Gelderland

Op het gebied van het spreken van dialect in de provincie stellen we in Gelderland weinig voor. Maar 9 procent van de ondervraagden zegt thuis of met familie en vrienden altijd dialect te spreken. Dat is in geen enkele andere provincie in Nederland zo laag als bij ons.