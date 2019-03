Gelderlander trots op De Graafschap; weinig passie voor NEC en Vitesse

Inwoners van Gelderland zijn vooral trots op de natuur in de provincie, maar als het om sport gaat scoort voetbalclub De Graafschap het beste. Vitesse en NEC doen het een stuk minder. Dat blijkt uit een onderzoek naar het regio- en provinciegevoel in Nederland, uitgevoerd door de NOS in samenwerking met de regionale omroepen. Vooral bij jongeren blijken de Superboeren vele malen populairder dan de collega-profclubs in Nijmegen en Arnhem.

Hoewel sport in het lijstje waar mensen in Nederland trots op zijn opvallend weinig voorkomt in de antwoorden van de ondervraagden, springt De Graafschap er bij onze provincie, zeker ten opzichte van de andere clubs, bovenuit. Zo geeft 15 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar uit Gelderland aan trots te voelen voor de club uit Doetinchem. Bij NEC is dat in dezelfde leeftijdscategorie maar 2 procent. Vitesse komt zelfs niet verder dan 0 procent.

Als we alle leeftijdscategorieën op één hoop gooien dan geeft 5 procent van de Gelderlanders aan trots te voelen voor De Graafschap. Vitesse, dat het vooral moet hebben van 50-plussers, volgt met 2 procent. NEC doet het in het totaalplaatje het slechtst. Een schamele 1 procent van de ondervraagden noemt NEC als het gaat om de trots van de provincie.

In het onderzoek werden Gelderlanders gevraagd twee fenomenen te noemen waar ze het meest trots op zijn in Gelderland. Het onderzoek naar de trots in Gelderland is onderdeel van een veel groter onderzoek naar het provincie- en regiogevoel in Nederland. Kijk hier naar hoe het is gesteld met dat gevoel in onze provincie.