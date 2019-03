Gedupeerden moeten halsoverkop hun campers en caravans uit loods halen

Door Marvin Hop

De brief is in handen van Omroep Gelderland. De eigenaar van de loods Gertjan Tomassen, die ook een eendenslachterij bezit, schrijft in de brief: 'Allereerst wil ik benadrukken dat u niet gekozen heeft voor deze situatie, maar door handelen van de heer Van Oostrum u wel een benadeelde bent geworden.'

De spanning lopen al tijden op tussen de eigenaar en huurder Cees van Oostrum. Die huurt de loods om daar caravans en campers te stallen. In de loods staan er nu zo'n 200. Maar door een hoogoplopend conflict over de huur deed Tomassen de loods deze week op slot. Hierdoor kunnen de camper- en caravanbezitters niet meer bij hun spullen. Bezitters die juist hun wagen willen opslaan, komen er ook niet meer in.

Huurcontract is opgezegd

Tomassen schrijft in de brief dat hij een laatste poging heeft gedaan om eruit te komen met Van Oostrum, echter zonder resultaat. 'Dit heeft mij doen besluiten de huurovereenkomst per direct eenzijdig op te zeggen, met als voorwaarde dat maandag 11 maart 2019 om 08:00 de hal leeg moet zijn.' De brief eindigt met dat als gedupeerden hun spullen zaterdag niet ophalen, dat de eigendommen dan buiten de hal worden geplaatst. Het heeft volgens de eigenaar geen zin om huurder Van Oostrum te benaderen over de kwestie.

'Geen millimeter ruimte'

Van Oostrum laat in een reactie weten dat vooraf al duidelijk was dat de stalling leeg moet. Er zat volgens hem 'geen milimeter ruimte' in de onderhandelingen. 'We zijn geconfronteerd met een faillissement. We zouden verhuizen naar een andere stalling, daar hebben we flink in geïnvesteerd. We zijn druk moment druk bezig om de financiering op orde te krijgen.'

'Dit kan echt niet'

Ook belangenbehartiger de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) heeft zich in de discussie gemengd. 'Dit kan natuurlijk echt niet. De eigenaar van de loods moet gewoon toegang geven tot de spullen van deze mensen. Dat de eigenaar en de verhuurder een conflict hebben, mag nooit uitgevochten worden met de consument, deze is nu echt de dupe', vertelde NKC-directeur Stan Stolwerk eerder deze week.