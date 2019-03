Nigel Bertrams staat open voor langer verblijf De Graafschap

Het is aan Nigel Bertrams zich de komende weken te bewijzen onder de lat bij De Graafschap. De voormalig doelman van NAC staat voorlopig in de basis door de blessure van Hidde Jurjus. 'Waarom zouden wij de play-offs niet kunnen ontlopen.'

Aan vertrouwen momenteel geen gebrek bij De Graafschap. Door de drie overwinningen na de winterstop zitten de Superboeren weer voorzichtig in de lift naar boven. De weg naar handhaving is nog lang en loodzwaar, maar Bertrams heeft een goed gevoel. 'We willen echt volle bak. Het hele team heeft zin om te knallen. Zaterdag is belangrijk. Als je wint, heb je echt aansluiting', zegt de keeper over het duel in Tilburg tegen Willem II.

Bertrams wordt voor een half jaar gehuurd van het Deense FC Nordsjælland waar hij vroeg om verhuurd te worden. 'Want ik wil spelen. Op het hoogste niveau. En waar dat is maakt me niet uit. De toekomst ligt nu open voor mij. Ja, dat kan ook hier zijn. Waarom niet? Ik zou daar zeker voor open staan.'

NAC pijn doen

De Graafschap kan in Tilburg opnieuw inlopen op concurrenten als FC Emmen en PEC Zwolle. Maar ook kan meer afstand worden genomen van hekkensluiter NAC. Willem II is overigens ook nog eens een oude club van Bertrams, waar hij niet de eerste keus was onder de lat. 'Waarom zouden wij de play-offs niet kunnen ontlopen?', zegt Bertrams stoer na de training in Doetinchem. 'Het team draait gewoon goed. Alles kans om de aansluiting te maken.'

Vorige week vrijdag was dat minder. ADO Den Haag was veel beter, maar De Graafschap sleepte er toch nog een gelijkspel uit. Bertrams viel in, omdat Hidde Jurjus geblesseerd raakte. Hij ligt er ongeveer zes weken uit. Ook Bertrams raakte licht geblesseerd in dat duel. 'Een speler ging op mijn arm staan, maar ik heb donderdag weer volledig meegetraind. Ik heb twee dagen rust gehad. Het voelt nu helemaal goed.'