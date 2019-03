Techniekwedstrijd Rivierengebied van start

Dit jaar is gekozen voor het thema 'kettingreactie' en de aftrap vond plaats op woensdag 6 maart in Geldermalsen. Leerlingen van de Waaijer uit Wadenoijen en de Rehobothschool uit Opheusden moesten in 45 minuten in een bedrijfsruimte met diverse materialen een kettingreactie opbouwen, zoals het omstoten van een dominoreeks. Ook was er een escaperoom en kregen de scholen een startpakket uitgereikt.

In maart worden ook de andere scholen aangedaan door de stichting, die ook allen een startpakket krijgen. Op vrijdag 14 juni is er een eindmanifestatie waarbij de gemaakte stukken worden tentoongesteld en de prijswinnaars worden onthuld Dit zal plaatsvinden op het terrein van Bouwmensen in Geldermalsen.