Groot protest tegen enorme loods Scherpenzeel

De 150 inwoners van Scherpenzeel die vanavond de raadsvergadering bijwoonden zijn heel duidelijk: geen uitbreiding van het bedrijventerrein. Of de uitbreiding er komt is nog niet zeker, maar zij willen de komst koste wat het kost voorkomen. De argumenten verschillen: het zorgt voor fijnstof, er leven beschermde vogels, het is lelijk of doet de cultuurhistorische waarde van de omgeving teniet.

Door Ellen Kamphorst

Drie insprekers hebben donderdagavond zo'n 150 inwoners meegenomen. Die applaudisseren als de verschillende tegenargumenten voorbij komen. Want zij zien een uitbreiding van het bedrijventerrein met 7,5 hectare niet zitten. Het grootste deel van de uitbreiding, 5 hectare, is waarschijnlijk bestemd voor Modiform, een bedrijf dat kweek-, transport- en verpakkingsmaterialen maakt voor de tuinbouw.

De directeur van Modiform, Jeroen Ravensbergen, zei eerder tegen Omroep Gelderland:' 'Wij zijn geworteld in Scherpenzeel. Wij willen onze vijf distributieplekken en opslaglocaties allemaal naar Scherpenzeel brengen'.

Robots en Polen

Frans van Heck heeft speciaal voor dit protest een stichting opgericht. De stichting 'Houdt Scherpenzeel groen en gezond' bestrijdt dat de loods voor veel lokale werkgelegenheid zorgt. 'Bij Modiform werken niet veel inwoners van Scherpenzeel. Het grootste deel van het werk wordt gedaan door robots en Polen, die met busjes naar Scherpenzeel worden gebracht.'

Scheuropoort

Vogelkenner Nico de Haan is misschien de bekendste inwoner van het dorp. De plannen van Modiform, een enorme loods, ziet hij niet zitten: 'Die loods wordt een halve kilometer lang en 100 meter breed. Geen Europoort, maar Scheuropoort. Hij maakt zich zorgen over de fijnstof die de vrachtwagens gaan produceren.

De gemeenteraad spreekt vanavond over de toekomstvisie 2030. De tegenstanders vinden dat de plannen voor het bedrijventerrein tegen die toekomstvisie ingaat. Van Heck: 'In het plan staat dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden gezien de schaarse ruimte: als je dan een loods van 50.000m2 neerzet, dan heb je toch een gaatje in je kop? Er staat in dat rapport dat de gemeente respect wil hebben voor de burgers, maar daar zie ik in dit plan niets van terug.'

Reactie wethouder

Als de insprekers hun zegje hebben gedaan, belooft burgemeester De Vries dat de gemeente met ze in gesprek gaat. Wethouder Van Es zegt na afloop: 'Ik snap dat bewoners het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden, maar dat komt omdat we eerst met de regio Foodvalley in gesprek moesten. Er zal ook met Modiform gesproken worden en met andere ondernemers. Daarna komt het college met een voorstel naar de gemeenteraad.'