Culemborg lonkt openlijk naar provincie Utrecht

Culemborg gaat komend jaar onderzoeken of naast de huidige samenwerking met Rivierenlandse gemeenten ook nauwere banden met plaatsen in de provincie Utrecht voordelen opleveren. Dat staat in de nota Krachtig Culemborg, die donderdagavond voor het eerst in de gemeenteraad besproken werd.

In de raad werd de mogelijke samenwerking met Utrechtse gemeenten de 'Sprong over de Lek' genoemd. De achtergrond van de verkenning is, dat Culemborg weliswaar in het Rivierenland ligt, maar dat een groot deel van de bevolking compleet op de provincie Utrecht gericht is.

Verantwoordelijk portefeuillehouder is burgemeester Van Grootheest van Culemborg. Hij wil in eerste instantie kijken of er op het gebied van woningmarkt, verkeer en economie met Utrechtse gemeenten als Houten en de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden nuttige overeenkomsten zijn.

Oorlogsbuit

Dat gaat een partij als de VVD niet ver genoeg. Volgens fractievoorzitter Han Braam hoort Culemborg van oudsher bij Utrecht en is de stad slechts als oorlogsbuit in Gelderland terechtgekomen. Ook Culemborg Centraal zegt al jaren te bepleiten dat Culemborg bij Utrecht hoort.

Burgemeester Van Grootheest benadrukte dat het geen kwestie is van Rivierenland of Utrecht. Hij wil kijken hoe in de beide regio's zaken voor de inwoners Culemborg het best te organiseren zijn. Volgens hem is een overgang van Gelderland naar Utrecht niet aan de orde.

Over twee weken praat de gemeenteraad van Culemborg verder over de kwestie. Aan het eind van het jaar moet duidelijk zijn of er voortgang geboekt is in de gesprekken met de gemeenten aan de andere kant van de Lek.