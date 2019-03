Renovatie oude stadhuis valt 750.000 euro duurder uit

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een herbestemming voor het oude stadhuis. Het pand moest weer toegankelijk worden voor publiek, maar dan als ontmoetingsplek voor historie, cultuur en muziek. Het pand moest wel gerestaureerd worden.

De restauratie duurt alleen langer dan gepland. 'Het is natuurlijk een historisch pand, waarin echt met precisie moet worden gerestaureerd. Denk maar eens aan het goudleren behang', aldus wethouder Jeroen de Jong. 'Maar er was ook sprake van een archeologische opgraving in de nieuwe kelderruimte.'

Pand slechter dan gedacht

Maar er moeten nog meer werkzaamheden worden gepleegd in het pand. Daarom heeft het college de raad gevraagd om een extra krediet van 750.00 euro. Het bedrag kan wel over 40 jaar worden afgeschreven. Dat komt neer op een structureel krediet van 18.750 euro per jaar. 'We hadden liever geen overschrijding gezien, maar we zagen ons genoodzaakt het krediet aan te vragen omdat het pand er slechter aan toe is dan we dachten', aldus de wethouder.

Harderwijk hoopt het oude stadhuis voor de zomer te kunnen openen voor het publiek. Vanaf 29 maart moet de monumentale raadzaal weer in gebruik zijn voor huwelijken. In mei zal het toeristisch informatiepunt openen en kan Popschool Harderwijk in de kelderruimten weer les gaan geven.