Feest voor Brummense kegelclubs: na dakloze periode toch terug op oude stek

Met een eerste worp van burgemeester Alex van Hedel is de kegelbaan in het voormalige Concordia in Brummen weer officieel in gebruik genomen. En dat terwijl het er in november nog op leek dat aan de kegeltraditie in het dorp - na ruim honderd jaar - een einde kwam.

Door het faillissement van de voormalige uitbater van het complex stonden zes Brummense kegelclubs in november opeens op straat. Een flinke tegenslag voor de kleine honderd leden.

'Iedereen schrok zich een hoedje toen we hoorden dat Concordia dicht zou gaan', vertelt Minie Wiegman. Ze is met haar 93 jaar het oudste lid van alle verenigingen, maar een keer overslaan, daar moet ze niet aan denken. 'We slaan geen donderdagavond over!', zelfs nu ze zelf niet meer actief mee doet op de baan. 'Het kegelen is leuk, maar het is ook gewoon heel gezellig!'.

Wiegman en andere leden van kegelclub 'Wat Maak Ie Noe' zagen het niet zitten om de afgelopen tijd in een andere plaats te gaan kegelen, wat andere clubs wel deden. En dus bleef ze voor het eerst op donderdagavond thuis, een unicum in haar 65-jarige kegelcarrière. 'We zijn heel blij en dankbaar dat we hier nu weer terecht kunnen. Het voelt als thuiskomen!', lacht Wiegman.

Meer dan alleen een sport

De clubs, verenigd in de Stichting Kegelsport Brummen (SKB) gingen de afgelopen maanden in gesprek met Grolsch, de eigenaar van het pand. Afgesproken is nu dat de clubs hun ruimte in het gebouw huren, als een soort van antikraakregeling. Voor de kegelbanen zelf, die in november bij een veiling moesten worden gekocht, heeft de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond de stichting een lening verschaft.

'Geld wat er niet is, kun je ook niet uitgeven, heb ik altijd geleerd', vertelt voorzitter van de SKB Gerard Klein Heerenbrink. Hij is dolblij dat de kegelsport op deze manier, met hulp van alle kanten, toch kan blijven leven in het dorp. 'Het is meer dan een avondje sport. Het zijn de sociale contacten, de gezelligheid, een avondje uit. Dat is voor veel mensen heel belangrijk.'

De SKB bestaat in totaal uit twee mannenclubs, twee vrouwenclubs en twee gemengde clubs. Entre Nous, Gooi Ze Umme, Rang Boem Klets, Dames Kegel Club Brummen, Wat Maak Ie Noe en Kan Niet Altijd Knallen.

Tot mei zekerheid, daarna afwachten

Hoewel de kegelaars uit Brummen blij zijn dat ze weer terug zijn op hun oude stek, de overeenkomst met Grolsch is van tijdelijke duur. 'We weten in ieder geval dat ze hier tot mei kunnen nog kunnen zitten. We hopen natuurlijk daarna ook nog, maar dat ligt natuurlijk aan wat de eigenaar met het pand van plan is', aldus burgemeester Alex van Hedel.

'Maar we hopen wel dat Grolsch toch ook een beetje rekening houdt met deze en andere verenigingen.' Van Hedel doelt op het Brummens mannenkoor en de toneelvereniging die eerder ook gebruik maakten van Concordia. 'Het is echt een hele prominente, culturele plek in de gemeenschap van Brummen, het zou erg jammer zijn als dat verloren gaat.'