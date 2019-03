'We kunnen de kosten voor zwangerschap zelf niet opbrengen'

In Amsterdam wordt zaterdag gedemonstreerd tegen de afschaffing van de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande vrouwen en lesbische koppels. Twee van de vrouwen die bij die betoging zijn, zijn Nanouschka en Thalina Wamelink – van Dijk uit Barneveld. Samen proberen ze al enkele jaren zwanger te worden en zien hun ouderschap, als de vergoeding uit de basisverzekering wegvalt, als sneeuw voor de zon verdwijnen. 'We kunnen de kosten niet zelf opbrengen.'

De beroepsvereniging van gynaecologen zwengelde vorig jaar de discussie aan. Kunstmatige inseminatie met donorsperma bij single of lesbische vrouwen zou ook zonder medische indicatie uit de basisverzekering vergoed moeten worden. Maar het Zorginstituut vindt van niet; bij het ontbreken van een mannelijke partner is er geen medische indicatie.

Het Zorginstituut is een onafhankelijk orgaan dat adviseert welke kosten in de basisverzekering vergoed moeten worden en welke niet.

'Het feit dat in het verleden minder streng gecontroleerd werd op medische noodzaak vind ik geen reden om behandelingen waarvoor een medische indicatie ontbreekt te vergoeden', antwoordde minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op Kamervragen van Liliane Ploumen (PvdA).

Beluister het gesprek met de vrouwen. De tekst gaat daaronder verder.

'We hebben tot nu toe 2800 euro uitgegeven'

De kwestie brengt het Barneveldse stel Nanouschka en Thalina Wamelink – van Dijk in een lastig parket. 'We kunnen het financieel niet opbrengen als we alles zelf moeten betalen', zegt Nanouschka (32). 'Veel mensen denken dat de behandeling helemaal wordt vergoed als je aan de voorwaarden voldoet, maar dat klopt niet. We hebben tot nu toe 2800 euro uitgegeven.'

Zie ook: Online petitie om vruchtbaarheidsbehandelingen in de toekomst te blijven vergoeden

Als de vergoeding voor alleenstaande vrouwen en lesbische stellen als Nanouschka en Thalina helemaal wordt geschrapt, komt dat volgens de vrouwen neer op een behandeling van ruim 1000 euro per keer.

Ze voelen zich in de kou gezet door hun verzekeraar. Beiden hebben een OHRA-zorgpolis. 'We hebben voor de jaarwisseling expliciet gevraagd of de behandeling zou worden vergoed. Maar op 4 maart kregen we plotseling bericht van CZ (de verzekeraar die pakketten van OHRA beheert, red.) dat ze de lijn van het Zorginstituut volgen en er niet meer vergoed wordt.'

Het is onduidelijk hoeveel lesbische stellen buiten de boot dreigen te vallen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zegt in antwoord op Kamervragen: 'Zorgverzekeraars controleren of er een medische indicatie aanwezig is voor de kunstmatige inseminatie. Daarbij weten zij niet of de aanvraag tot vergoeding van de betreffende kosten afkomstig is van alleenstaanden of homoseksuele paren. Het aantal van deze aanvragen en de hoogte van deze kosten zijn dan ook niet bekend.'

Die lijn houdt in dat sprake moet zijn van medische noodzaak. Die is er in het geval van stellen van gelijke sekse niet. Heterostellen van wie de man vruchtbaarheidsproblemen heeft, krijgen de behandeling voor de vrouw uit de basisverzekering nog wel vergoed.

Anderhalf jaar op wachtlijst

Nanouschka en Thalina vormen sinds 8 jaar een koppel en zijn in augustus 3 jaar getrouwd. In 2017 begon hun medische traject in het Amsterdam Medisch Centrum, nadat ze eerst 1,5 jaar op de wachtlijst hadden gestaan. Nederlandse zaadbanken zijn gekoppeld aan behandeling in een kliniek of ziekenhuis. 'Daarom zijn we onze donor kwijt als we de behandelingen niet meer kunnen betalen', zegt Nanouschka.

'De behandelingen lijken eindelijk aan te slaan en dat maakt het extra triest voor ons', gaat ze verder. 'We kozen bewust voor een traject in het AMC. We willen een donor van wie niet meer dan 25 kinderen rondlopen en die op de dag dat ons kind 16 jaar wordt, openstaat voor een ontmoeting met ons kind.'

CZ: we zitten niet op de stoel van de arts

'Wij zullen nooit op de stoel van de artsen gaan zitten', reageert een woordvoerder van CZ in Tilburg. 'Als een arts voor een alleenstaande vrouw of een lesbisch stel een medische noodzaak vaststelt en de behandeling bij ons declareert, betalen we gewoon uit.'

De Tweede Kamer debatteert binnenkort over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen.

Zie ook: Wat vergoedt CZ?