Mannen uit Arnhem cel in voor verkrachting jonge vrouw

Twee mannen uit Arnhem moeten de gevangenis in omdat zij een 23-jarige vrouw hebben gedwongen tot seks op een parkeerplaats in Nieuwegein, dat meldt RTV Utrecht. Badder B. kreeg een celstraf te horen van 18 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Vriend Jabir R. kreeg 12 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk.

De 26-jarige Badder B. zou zijn slachtoffer, een kwetsbare jonge vrouw met een autistische stoornis, hebben leren kennen via een datingsite. Daarna heeft hij met een vriend (Jabir R.) haar urenlang verkracht in een auto op een parkeerplaats in Nieuwegein. De mannen filmden dat ook. Op de beelden is te zien dat ze haar sloegen, aan haar haren trokken en haar vernederden met grove seksuele uitlatingen. Ook is vastgelegd dat de vrouw gilt en dat ze probeert weg te rennen.

Hogere eis

Het OM had in eerste instantie een veel hogere celstraf geëist, maar de rechtbank houdt in de strafeis rekening met het feit dat de vrouw in eerste instantie vrijwillig met de mannen meeging, meldt RTV Utrecht.

Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat de vrouw haar emoties niet laat zien, iets wat zij zelf ook heeft verklaard. 'Die omstandigheden maken dat op 4 september 2018 een situatie kon ontstaan waarbij aangeefster seksuele handelingen als onvrijwillig heeft ervaren, maar waarbij voor verdachten in eerste instantie mogelijk nog niet kenbaar was dat sprake was van onvrijwilligheid.'

Zie ook: Celstraf geëist tegen Arnhemmers voor verkrachting jonge vrouw