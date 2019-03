Fietsersbond 'not amused' over Arnhemse pilot flitsparkeren

Arnhem krijgt een pilot met flitsparkeerplaatsen. Gaat dit de gastvrijheid van de stad bevorderen en zijn de mogelijke plekken voor de test handig gekozen? De meningen zijn verdeeld. Ook is de fietsersbond 'not amused' dat ze vooralsnog niet bij de plannen betrokken zijn.

door Huibert Veth

Op twee plekken in de buurt van het voetgangersgebied in het centrum van Arnhem gaat getest worden met flitsparkeren. Hierbij kan voor korte tijd geparkeerd worden om bijvoorbeeld een boodschap te doen, volgens het voorstel maximaal een half uur. Dit volgt uit het Arnhemse coalitieakkoord, waarin is afgesproken om ongeveer 60 flitsparkeerplaatsen te realiseren. Het college wil hiermee de gastvrijheid van de stad vergroten.

'Parkeren op de Markt goed idee'

De plannen zijn in samenwerking met Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en bewonersvereniging Arnhem6811 tot stand gekomen. Fractievoorzitter Leendert Combee (VVD) noemt het resultaat een 'mooi document'. Hij vindt het een goed idee dat PBA graag flitsparkeren ziet op onder meer het Gele Rijdersplein en de Markt. Parkeren op de Markt ligt gevoelig. In het coalitieakkoord werd nog afgesproken dat parkeren daar maximaal 12 dagen per jaar toegestaan zou worden.

Het concept met voorgestelde locaties door PBA en de gemeente Arnhem voor de pilot flitsparkeren. De tekst loopt door onder de afbeelding.

'Totaal ondoordacht voorstel'

'Een totaal ondoordacht voorstel', zegt fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP). 'De voorgestelde locaties zijn overbodig, omdat er al parkeerplek is of ze liggen op een doodongelukkige locatie voor voetgangers en fietsers. Het zorgt voor onnodig gevaar. Dit levert geen gastvrijheid op maar irritatie, ook voor automobilisten.'

'Niet enthousiast over deze plannen'

De fietsersbond is niet meegenomen in de totstandkoming van de plannen. Jan Kelderman laat namens de fietsersbond weten op z'n minst verbaasd maar eerder 'not amused' te zijn dat zij hierover niet benaderd zijn. Kelderman: 'In het verleden stond het flitsparkeren op zeer gespannen voet met veilig fietsverkeer. Vanuit die ervaring is de fietsersbond absoluut niet enthousiast over deze plannen.'

'We waren behoorlijk teleurgesteld over de fietsambitie in het coalitieakkoord en dat lijkt nu bewaarheid te worden', vervolgt Kelderman. 'De laatste fietsnota is in 2013 overtuigend vastgesteld door de gemeenteraad, maar in de tussenliggende jaren is er weinig van uitgevoerd. Een fietser heeft niets aan een fietspad van papier, een fietspad is van rood, glad en stevig gefundeerd asfalt!'

'Gemiste kans'

Fractievoorzitter Sabine Andeweg (D66) noemt het een gemiste kans om de fietsersbond niet in de plannen te betrekken. 'Het lijkt me dat de fietsersbond waardevolle informatie had kunnen meegeven aan de wethouder. Fietsers en voetgangers zijn zwakkere verkeersdeelnemers ten opzichte van de auto.'

De gemeente laat in haar reactie weten in de technische uitwerkingen voor de zomer ook partijen als de fietsersbond te kunnen betrekken.