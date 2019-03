Kauwen vergezellen steenuilen in Winterswijk

'Toen het begon was het een avontuur en wist je niet waar het naartoe ging', zegt natuurfilmer Luc Enting, die vanaf het begin in 2007 betrokken is bij Beleef de Lente. 'De eerste twee jaar waren we best tevreden, maar gaandeweg werd het steeds meer.'

Inmiddels weten jaarlijks meer dan een miljoen unieke bezoekers de webcambeelden te vinden. Waar de steenuilen al jaren te bewonderen zijn in Winterswijk, is donderdag ook een nestkast voor kauwen geïnstalleerd. 'Het zijn hele slimme en sociale beesten', zegt weblogger Ronald van Harxen. 'Het is heel boeiend om naar hun gedrag te kijken.'



Hoewel de nestkast is geplaatst, is het nog niet zeker dat de kauwen daadwerkelijk hun thuis vinden. 'Het zijn dieren, dus we kunnen niks dwingen', weet Van Harxen. 'Maar we weten wel dat kauwtjes behoefte hebben aan holen. We verwachten dat, als de rust hier weergekeerd is, dat ze nieuwsgierig zijn en komen kijken. Als de kast dan bevalt, gaan ze hem gebruiken.'