Daryl van Mieghem verwacht vertrek bij De Graafschap

Daryl van Mieghem is weer wat nadrukkelijker in beeld voor een basisplaats bij De Graafschap. Ondertussen is de kans klein dat de vleugelspits volgend seizoen nog in Doetinchem speelt.

Van Mieghem trainde donderdag op het kunstgras van DZC'68 een tijdje met een groep van elf veldspelers. Eén van hen moet dus nog afvallen voor het duel van zaterdag tegen Willem II. 'We zullen zien, ook ik wil spelen natuurlijk. Ik heb de knop omgezet en ben de laatste wedstrijden denk ik goed ingevallen. Ik wil het de trainer zo lastig mogelijk maken.'

Meer beweging

De Graafschap kan in Tilburg niet beschikken over Charlison Benschop die vorige week tegen ADO Den Haag (1-1) geblesseerd raakte. Hij liep een verrekking aan de hamstring op. De huurling van FC Ingolstadt ligt er een aantal weken uit. 'Charly is toch ons aanspeelpunt', zegt van Mieghem. 'Ik denk dat we iets anders moeten gaan spelen zaterdag. Wat meer vanuit de beweging met nu wat andere type spelers.'

Bahoui in de spits

Nabil Bahoui wordt tegen Willem II de centrumspits bij De Graafschap. Vorige week kwam Bahoui op de linkerflank nog niet uit de verf tijdens zijn debuut. Op de vleugels kiest trainer Henk de Jong zaterdag een duo uit het trio Furdjel Narsingh, Delano Burgzorg of Daryl van Mieghem. 'Het is me ook wel gezegd dat ik goed inviel. Dat geeft wel weer een boost om door te gaan en de lijn door te trekken.'

Beste seizoen

De 29-jarige Amsterdammer speelde vorig seizoen uitstekend. Hij was topscorer en zorgde voor de meeste assists bij De Graafschap. 'Het was mijn beste seizoen ooit. Ik denk er nog wel eens aan terug. Een fantastisch jaar met mooie herinneringen.'

Knop omgezet

'Ja, ik ben gebleven om het ook in de eredivisie te laten zien wat ik kan', vervolgt Van Mieghem. 'Maar dat is door een combinatie van factoren niet gelukt. Ik heb nog best veel gespeeld, maar zat ook niet lekker in mijn vel. Dat is geweest en heb ik nu achter me gelaten. De knop is omgezet.'

Vertrek

Aan het eind van dit seizoen is Van Mieghem transfervrij. Zijn toekomst is nog ongewis, maar de kans lijkt niet groot dat Van Mieghem volgend seizoen nog op De Vijverberg voetbalt. 'Die kans is vrij klein lijkt me. Gezien de situatie is het wel logisch dat we niet met elkaar zouden doorgaan. Maar het seizoen is nog lang. Ik heb geen enkele haast. Nee, van de club heb ik nog niets gehoord.'

Vermoedelijke opstelling: Bertrams, Owusu, Straalman, Van de Pavert, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Narsingh, Bahoui, Van Mieghem (Burgzorg)