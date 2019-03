Sinan Can wint Van Praagprijs

Can krijgt de prijs tijdens het Mag Het Licht Aan Festival dat plaatsvindt op zondag 7 juli in Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. De jury, onder leiding van Andrée van Es, noemt de programmamaker een belofte voor de toekomst. 'Hij is iemand die even jeugdig is in zijn gedrevenheid als gerijpt in zijn oordeel.'

Als prijswinnaar is Can eveneens de curator van het festival. Hij reikt hier zelf een symbolische aanmoedigingsprijs uit aan de zeshonderd kinderen die vallen onder het meest recente Kinderpardon. De Nijmegenaar stond eerder dit jaar al flink in de belangstelling door zijn deelname aan het populaire televisieprogramma Wie is de Mol?.

Van Praagprijs

De Van Praagprijs is vernoemd naar Jaap van Praag, een van de oprichters van het Humanistisch Verbond. Eerder wonnen onder anderen Typhoon, Adelheid Roosen, Heddy Honigmann en Pieter Winsemius de onderscheiding.