De Graafschap en technisch manager Peter Hofstede vinden elkaar opnieuw: 'Kritiek is er altijd op deze baan'

Peter Hofstede en De Graafschap gaan langer met elkaar door. Dat laten bronnen weten aan Omroep Gelderland. De technisch manager tekent voor een seizoen bij en gaat zijn vijfde seizoen in op De Vijverberg. Hij was eerder twee jaar lid van de Raad van Commissarissen.

Hofstede stond de afgelopen maanden onder behoorlijke druk, omdat zijn aankopen van afgelopen zomer grotendeels niet goed uit de verf kwamen. De Graafschap kwam al gauw op de laatste plaats terecht in de eredivisie, het voetbal was vaak ondermaats en Hofstede werd door een deel van de aanhang als zondebok aangewezen.

Binnen de club waren er de nodige twijfels over het functioneren van Hofstede, maar de Raad van Commissarissen zag ook voldoende positieve aspecten om de samenwerking voort te zetten. Zo vindt de RvC en het dagelijks bestuur dat de oud-speler 'uitstekend past' bij een club als De Graafschap.

Directeur Hans Martijn Ostendorp kijkt vooral naar de recente ontwikkelingen. 'Tijdens de winterstop heeft Peter, met een aantal gerichte versterkingen, de balans in het team nog meer vorm weten te geven en is de goede lijn doorgezet. De RvC en de directie hebben met deze verlenging gekozen voor continuïteit en rust.'

Altijd kritiek

Hofstede begrijpt dat er regelmatig kritiek is, maar verdedigt zich ook. 'Je weet dat als je promoveert en het wordt lastig dat er kritiek komt. Dat snap ik. Het is ook onderhevig aan deze functie. Die is er dan altijd. Maar ik weet ook dat mensen mij intern meemaken en mij beoordelen op wat ze daar zien. De relatie met de staf en spelers waar je dagelijks mee werkt. En dat je ook daarop beoordeeld moet worden. Het is altijd ingewikkeld en een samenhang van verschillende processen', zegt Hofstede.

Nieuwe spelers succes

In de winterstop haalde De Graafschap, onder leiding van Hofstede, opnieuw een aantal nieuwe spelers om het tij te keren. Met hulp van een kleine klankbordgroep, bestaande uit onder meer oud-spits Berry Powel en journalist Freek Jansen, pakte dat een een stuk beter uit. Vooral Azor Matusiwa bleek een gouden greep en ook spits Charlison Benschop was al vrij snel belangrijk voor De Graafschap.

Experts

Hofstede erkent dat die experts belangrijk zijn. 'Zo wordt ook voor mij het draagvlak groter. Kan ik keuzes ook uitleggen. Zij weten hoe het werkt in het voetbal. Ik doe dingen ook nooit in mijn eentje. Dat de winteraankopen beter waren dan in de zomer voelt nu prettig', erkent Hofstede.

Scouting en opleiding

De 52-jarige Hofstede kreeg de opdracht een plan van aanpak te maken voor de komende jaren. Van de Oosterbeker wordt verwacht de technische lijnen op lange termijn uit te zetten. Speerpunten daarbij zijn hoe de opleiding en scouting beter op poten te zetten. 'In februari heb ik op verzoek van de RvC een plan ingediend dat richting geeft aan waar we heen willen. Dat is inderdaad op het gebied van scouting en opleiding.'