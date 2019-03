Nijmegen Devils kunnen derde prijs pakken in ijshockeyseizoen

De club gaat nu nog op voor de derde hoofdprijs van dit seizoen: de BeneLeague. Vanavond is de eerste wedstrijd uit tegen Geleen. De return is zondag in het Nijmeegse Triavium en als geen van beide ploegen twee keer wint, volgt er een derde en beslissend duel. foto: Broer van den Boom

Het zijn pas de kwartfinales, dus de Devils moeten in totaal drie ploegen verslaan om ook deze titel te grijpen. Drie van de acht ploegen in de play-offs van de BeneLeague komen uit België. Nijmegen rekende zowel in de titelstrijd als in de beker in de finale af met HIJS Den Haag.