Vrienden en klanten maken café schoon na brand

Het café in de wijk Klarendal is vorig weekend deels door brand verwoest. Stichting Salvage, die verantwoordelijk is voor de schadeafwikkeling, concludeerde naderhand dat het pand onveilig is. 'Het hele pand zit onder het roet en dat is giftig. Dat moet dus eerst helemaal worden schoongemaakt', sprak een woordvoerder.

Volgens de initiatiefnemer van de grote schoonmaak, Yvonne Verhagen, kan het een half jaar duren voordat het café weer open kan.

Onverzekerd

Het café is door een inschattingsfout niet voldoende verzekerd. Verschillende buurtbewoners, familie, vrienden, winkeliers en carnavalsverenigingen zijn daarom in actie gekomen. Op verschillende plekken worden donatiebussen neergezet en er is inmiddels een speciale website waar mensen geld kunnen doneren.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

Zie ook: