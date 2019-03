Frank Sturing eindelijk terug bij NEC

"Heerlijk. Ik ben er lang uit geweest. Heel lang bezig geweest met de fysio's op De Eendracht. Ik had vaker het gevoel dat ik bijna terug was en dan werd ik weer teruggeworpen. Ik heb maandag en gisteren een deel meegedaan en dit was eigenlijk de eerste volledige training. Het voelt allemaal goed en ik voel geen reactie in mijn knie, dat is het belangrijkste. Ik moet eerst een volledige trainingsweek maken en dan via Jong NEC terugkomen. En kijken aan de hand van de klachten of het goed gaat."

"Het gaat niet top dit seizoen. We zijn al even ongeslagen, maar het is niet het niveau waar we naartoe streven. Ik voelde me wel machteloos om toe te kijken, zeker als het dan niet goed loopt. Het zou mooi zijn als ik het team toch nog kan helpen. Vorig jaar heb ik veel gespeeld en over het algemeen een goed niveau gehaald. Ik had voor dit seizoen voor het team en voor mijzelf veel meer verwacht. Als team is het een teleurstellend seizoen en voor mij ook. Maar we kunnen het nog goed afsluiten. We moeten niet teveel gaan praten. We moeten het laten zien, wat we nog niet al teveel hebben gedaan."