Stille tocht voor slachtoffers Puttense razzia

Op 2 oktober is het 75 jaar geleden dat bijna de complete mannelijke bevolking van Putten door de Duitsers werd afgevoerd. De razzia was een vergelding voor een overval van het verzet. In de nacht van 30 september op 1 oktober werd er bij de Oldenallerbrug tusssen Putten en Nijkerk een auto met officieren van de Wehrmacht beschoten. Daarbij kwam een Duitse officier en een van de verzetsmensen om het leven. Een dag later werd op bevel van generaal Friedrich Christiansen een vergeldingsactie uitgevoerd. Putten werd omsingeld door Duitse troepen, mannen en vrouwen werden van elkaar gescheiden en ruim honderd woningen werden in brand gestoken.

De mannen werden opgesloten in de kerk en op 2 oktober naar Kamp Amersfoort getransporteerd, daar werden 58 mannen om gezondheidsredenen vrijgelaten. Vanuit Amersfoort gingen er 601 mannen op transport naar concentratiekamp Neuengamme. Tijdens dat transport sprongen 13 mannen uit de trein. Vanuit Neuengamme werden de mannen overgebracht naar buitenkampen waaronder Husum en Ladelund. Er zouden na de oorlog slechts 48 mannen terugkeren. Het merendeel van de slachtoffers stierf door ondervoeding, de zware dwangarbeid die ze moesten verrichten of door ziektes die ze in het kamp hadden opgelopen.

De officiele herdenking van de razzia is op 2 oktober in de herdenkingshof bij het monument van 'de vrouw van Putten'.