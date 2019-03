Minister bespreekt kansen van Regio Deal

'We kunnen op deze manier het gesprek aangaan over een aantal problemen die we ervaren op het gebied van de arbeidsmarkt en op het gebied van bereikbaarheid', aldus Gerben Peet, hoofd innovatie van Kramp, over het belang van het bezoek. Een goede communicatie tussen de regio en Den Haag is volgens de minister erg belangrijk naast het budget dat voortkomt uit de afspraken tussen Regio Achterhoek en Het Rijk. 'Het is niet zo dat die Regio Deal genoeg geld oplevert om heel veel infraproblemen op te lossen', stelt Schouten. 'Een onderdeel ervan is dat er meer samenwerking komt tussen de regio en Den Haag en dat kan hier ook mee gerealiseerd worden.'



Een van de problemen die Kramp ervaart is een gebrek aan geschikte werknemers. Dat komt volgens Peet niet door onwil, maar door onmacht. 'Ze hebben moeite om woonruimte te vinden in de Achterhoek', aldus het hoofd innovatie, die daarnaast wijst op problemen in de bereikbaarheid en de leefbaarheid. 'Daar hebben we grote verbeteringen in nodig.' Schouten erkent dat het een lang proces kan zijn en dat een intensieve lobby noodzakelijk is om aandacht te houden voor de problematiek. Peet heeft echter één duidelijke boodschap voor de minister: 'Help ons!'