NEC wil niet in de val van Roda lopen

De Limburgers hebben zeven punten meer dan NEC en staan op de felbegeerde zesde plaats, die recht geeft op de tweede ronde van de play-offs. En dat is bij winst dus ook nog haalbaar voor de ploeg van trainer Jack de Gier. "Daarom is het heel belangrijk. We moeten winnen van Roda thuis, zo simpel is dat. En dan thuis tegen Den Bosch, maar we willen niet teveel vooruitkijken. Uit tegen Roda speelden we bij vlagen heel goed en kwamen we knap terug van een achterstand. Maar dat was wel met andere spelers."

Jack de Gier tijdens de besloten training van NEC

"Maar Roda is gevaarlijk. Je zag ook bij Dordrecht dat er altijd ruimte ligt in de omschakeling als wij aanvallen. Dus moet onze restverdediging goed zijn. Dat zal tegen Roda niet anders zijn, daar ligt ook hun kracht."

Leroy Labylle beaamt het belang van deze wedstrijd. "Ja, we hebben de laatste tijd niet veel overwinningen gehaald. Steeds een punt, dat is niet genoeg. Met nog elf wedstrijden te gaan is het tijd om twee, drie wedstrijden achter elkaar een resultaat te halen. We doen in wedstrijden hele goede dingen, maar maken het onszelf vaak ook moeilijk. We moeten tegen Roda een keer goed beginnen. We hebben in 2019 wel een stap gemaakt, we verliezen niet meer. Maar dit is het moment om drie punten te pakken. Roda is een goede tegenstander, maar meestal halen we tegen ploegen uit de top wel resultaten. We staan sowieso te laag met die dertiende plaats. We moeten in die play-offs komen, week per week ons best doen. Ik denk dat het goed komt."

NEC is niet compleet. "Op Rens van Eijden en Norbert Alblas na staat iedereen weer op het veld nu", constateert De Gier. '"Tom Overtoom zal nog niet bij de selectie zitten, dat is net te vroeg. Frank Sturing ook niet, maar hij traint weer volledig mee. We kunnen hem goed gebruiken, want je wil het liefst zoveel mogelijk posities dubbel bezet hebben."