Explosie kost Nooteboom Trailers in Wijchen boete

Nooteboom Trailers in Wijchen is donderdag veroordeeld tot een boete van 100.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. Het transportbedrijf kreeg deze boete voor een explosie en brand op de werkvloer. Daarbij raakte een medewerker zwaargewond.

Op 8 mei 2015 was er in een van de spuitcabines van het bedrijf een explosie en brak er brand uit. Een werknemer moest met tweede- en derdegraads brandwonden worden opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk. Twee andere werknemers zijn kort in een ziekenhuis opgenomen vanwege ademhalingsklachten.

Wetten overtreden

De oorzaak van de explosie en de brand is ondanks verschillende onderzoeken niet vastgesteld. Wel bleek dat het bedrijf voorschriften op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer overtrad. Verder bleek dat het bedrijf gevaarlijke afvalstoffen uit de spuitcabines in vaten in de buitenlucht opsloeg zonder dat zij voldoende maatregelen hadden getroffen ter bescherming van het milieu.

Levensgevaarlijke situatie

Het bedrijf trof niet genoeg maatregelen en had onvoldoende toezicht om het risico op explosies te verminderen. Hierdoor ontstond een gevaarlijke situatie. Dit is levensgevaarlijk voor de werknemers. Zij liepen groot risico op zwaar lichamelijk letsel. Het bedrijf had dit moeten weten.

De rechtbank sprak het bedrijf wel vrij van het mengen van gevaarlijke (afval)stoffen. Het dossier bood daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Daarom is de straf ook langer dan de eis van 150.000 euro boete, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk.

