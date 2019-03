Apeldoorn brengt nabestaanden Koninginnedag 2009 samen in besloten bijeenkomst

Op 30 april 2009 kleurde Apeldoorn oranje. De bezoekers vierden feest en juichten de koninklijke familie toe die met een open bus door de stad reed. Tot de feestelijke dag in een drama eindigde. De 28-jarige Karst T. uit Huissen reed met zijn auto het publiek in en kwam tegen het monument De Naald tot stilstand. Zeven mensen uit het publiek overleden. T. kwam ook om het leven.

Een week later werd een grote herdenkingsdienst gehouden in de Grote Kerk. Een jaar later was er een grote gezamenlijke herdenking waarbij een glasmonument werd onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Hier was ook de koninklijke familie bij aanwezig.

Vijf jaar geleden organiseerde de gemeente voor het eerst weer een gezamenlijke bijeenkomst voor de nabestaanden. Dit was op verzoek van de getroffen families, net zoals dit jaar. Het gezelschap zal 30 april ook een bezoek brengen aan het monument. De gemeente doet verder geen mededelingen over het programma. 'Het is een besloten bijeenkomst. De families hebben aangegeven het fijn te vinden om bij elkaar te komen. Dat willen we graag besloten houden', aldus de woordvoerder van de gemeente.