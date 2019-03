Bus Aalten-Bocholt gaat na proef weer dagelijks rijden

door Domien Esselink

De nieuwe buslijn wordt maandag in Bocholt met het ondertekenen van een verklaring bezegeld. 'We hebben geleerd van de pilot', zegt wethouder Martin Veldhuizen van Aalten.

'Mooi project'

Hij erkent dat de kroon op het werk niet uit de lucht komt vallen. 'De Statenverkiezingen komen eraan en daarom hebben we er druk op gezet. Als we de buslijn wilden realiseren moesten we het nu doen. Het is een mooi project.'

Volgens de wethouder is geleerd van de proefperiode. 'Er is nu een betere busverbinding die mogelijkheden biedt voor school en werk aan de andere kant van de grens, en andersom', zegt Veldhuizen, die benadrukt dat er momenteel nog aan de laatste details wordt geschaafd.

Nederlandse OV-kaart

Hij vervolgt: 'Er waren nog wat hobbels, zoals het gebruik van de Nederlandse OV-kaart in Duitsland, maar op dat vlak heeft busvervoerder Arriva al ervaring opgedaan bij de buslijn tussen Maastricht en het Duitse Aken.'

De proef met buslijn C11 wordt door de reizigers als een succes bestempeld. 97 procent van de passagiers gaf de lijn een positieve beoordeling en gemiddeld waren er doordeweeks negentig reizigers per dag. De bus rijdt tussen de treinstations in Aalten en Bocholt.

Tot 150 reizigers

De buslijn blijkt vooral onder Duitse scholieren populair: de bushalte bij het St. Georg Gymnasium in Bocholt is één van de meest gebruikte. Onderzoekers verwachten dat de grensoverschrijdende buslijn in de toekomst 120 tot 150 reizigers per dag zal trekken.

Dat is naar verwachting zeker zo als binnen enkele jaren de spoorlijn van Bocholt naar Wesel wordt geëlektrificeerd, waardoor er een snellere verbinding komt met het Ruhrgebied en het vliegveld in Düsseldorf.

Zie ook: Buslijn Aalten-Bocholt stopt ondanks succes