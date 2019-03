Zorgen over brandveiligheid in Nijmegen: 'Te gek voor woorden, het gaat over mensenlevens'

Broeren zit in de gemeenteraad voor Stadspartij DNF en is al langer bezig het hoog op de politieke agenda te krijgen: 'Ik maak me zorgen over die brandveiligheid. Het is een groot probleem.'

Het studentenhuis aan de Groesbeeksedwarsweg waar vorige week woensdagavond brand woedde heeft volgens de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) geen vergunning om studenten te mogen huisvesten. Op het moment dat de brand uitbrak was één studente thuis. Zij kon op tijd naar buiten komen en zichzelf in veiligheid brengen. Volgens één van de buurtbewoners stond een groot deel van de studentenwoningen leeg. 'Op papier wonen er zeven', zegt Broeren.

Aanpakken

'Eigenlijk is het te gek voor woorden dat mensen toch dat risico durven te nemen, om te beslissen over mensenlevens', stelt het raadslid hoorbaar bezorgd. 'Als het nu toch verkeerd was afgelopen en er hadden er een paar boven liggen slapen en je had hier in Nijmegen brand gehad met een paar doden, dan hadden we er weer lekker op gestaan in Nederland: o kijk, daar in Nijmegen is het een puinhoop. Nee, je moet het aanpakken'.

Broeren: 'Als een student 3 hoog achter op een met hout getimmerd kamertje zit met een klein dakraampje zonder een vluchtroute, dan wil je toch ook niet hebben? De schatting is dat er tussen de 1000 en 1500 panden die verkamerd zijn in Nijmegen. Tel eens gemiddeld 5 tot 8 studenten, moet je kijken hoeveel mensen er potentieel gevaar lopen omdat mensen alleen maar poen willen verdienen over de rug van studenten.'

Doden en gewonden voorkomen

Het Nijmeegse raadslid krijgt bijval van Ralf Nieuwenhuijsen van stichting Kamerbreed, die al jaren strijd tegen illegale verkamering in de studentenstad. 'Het laat onomstotelijk zien dat de illegaliteit nog steeds hoogtij viert en dat het de gemeente op de gedachte moet brengen dat het als de wiedeweerga aangepakt moet worden. Om doden en gewonden, die gelukkig niet gevallen zijn, te gaan voorkomen.' De gemeente Nijmegen is al begonnen met het aanpakken van mensen die illegaal studenten huisvesten, maar dat gaat volgens Nieuwenhuijsen bij lange na niet snel genoeg.

De brand van vorige week woensdag had een technische oorzaak. Dat zou in een legaal verhuurd pand natuurlijk ook kunnen, erkent Nieuwenhuijsen. 'Maar als er capaciteit van de bedrading gevraagd wordt die daar niet voor geschikt is. Denk aan de oude katoenen bedrading, want je praat toch over de panden van rond 1900, dan zou dat natuurlijk een dodelijke conclusie kunnen zijn.'

Te voorkomen

'Op het moment dat je een kamer die als slaapkamer bedoeld geweest is ten tijde van de bouw nu huisvesting laat plaatsvinden, waarbij de bewoner een waterkoker heeft en een koelkastje heeft staan en een magnetron, dan heeft het natuurlijk ook een technische oorzaak, maar dan was de technische oorzaak te voorkomen geweest op het moment dat het voldaan had aan de bouwvoorschriften voor een verkamerd pand.'

'En daar is natuurlijk het hele vergunningenbeleid op gestoeld. Dat je toestemming hebt om het te mogen verkameren en dat het daarmee voldoet aan normeringen. Het risico is groter als het illegaal verhuurd is', zegt Broeren.

