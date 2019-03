NEC mist tegen Sparta mogelijk Druijf en Romeny door interlands

Maar ook NEC kan door jeugdinterlands flink verzwakt worden. De Nijmegenaren missen dan mogelijk Ferdy Druijf, de spits die sinds zijn komst in de winterstop van AZ al zeven keer scoorde. Hij is geselecteerd voor Oranje onder 20, dat op vrijdag 22 maart tegen Mexico speelt en drie dagen later tegen Tsjechië.

Ole Romey zit in de voorselectie van Oranje onder 19, dat de finaleronde speelt voor de EK-kwalificatie in een poule met Spanje, Wales en Slovenië. De wedstrijden zijn van 20 tot en met 25 maart. Ook Vitesse-spits Thomas Buitink zit in deze voorselectie, maar zijn club is dat weekend vrij, zoals de hele eredivisie. Ook Bart van Rooij (foto) is geselecteerd voor Oranje onder 18, dat oefent tegen Italië op 22 maart. De rechtsback, die onlangs tegen Almere City als invaller zijn debuut maakte voor NEC, kan er dan zondag tegen Sparta wel bij zijn. foto: Broer van den Boom

Vorig seizoen had NEC ook vaak last van interlandweekends. Zo moesten de Nijmegenaren in meerdere topwedstrijden Ferdi Kadioglu, Arnaut Groeneveld en Ole Romeny missen. Sparta drong bij de KNVB tevergeefs aan op het verplaatsen van de wedstrijd, omdat de club ook veel spelers kwijt is in dat weekend vanwege interlandverplichtingen.

