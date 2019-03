Minister Schouten shopt Achterhoekse producten en wil naar Zwarte Cross

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht vanmiddag een bezoek aan de Achterhoek. Op uitnodiging van land- en tuinbouworganisatie LTO was ze in de Radstake in Heelweg, waar ze sprak over de toekomst van de boeren.

door Melanie Lokate

Ruim 350 agrariërs luisterden aandachtig naar de minister. 'Dit gebied kenmerkt zich door de eigenheid, de mooie historie en de Zwarte Cross. Al ben ik daar nog nooit geweest, dus als u mij daarvoor wilt uitnodigen!' De zaal begint te lachen en het ijs is gebroken.

Want de afgelopen periode heeft een aantal boeren het niet makkelijk gehad. 'Noem de extreme droogte, de hoeveelheid aan regels. Ik snap dat dat er hier enorm ingehakt heeft.' Het ministerie heeft de afgelopen tijd gekeken naar hoe het verder moet met de agrarische sector. 'De druk om te produceren tegen zo laag mogelijke kosten is enorm. En als we kijken naar de effecten op de natuur en de bodem dan moet het anders', gaat de minister verder.

Toekomstboer is Kringloopboer

Belangrijk onderdeel om de sector toekomstbestendig te maken, is de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Vijf jaar geleden startte een clubje boeren het project. Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk omgaan met mest, zodat de bodemkwaliteit goed is en de gewassen groeien? In kleine groepjes wordt kennis uitgewisseld en resultaten worden gemeten. Inmiddels doet een derde van de Achterhoekse boeren mee.

'We moeten een evenwicht vinden tussen landbouw en natuur en kringlooplandbouw is daar een onderdeel van', vertelt de minister aan het luisterende publiek. 'Dat betekent niet dat we terug moeten naar vroeger, maar dat we slim en innovatief moeten zijn en moeten samenwerken.' Ze doelt op een samenwerking tussen kennisinstituten, de agrariërs en de overheid.

Onderstaande reportage maakte Omroep Gelderland eerder over de Vruchtbare Kringloop (tekst gaat verder onder de video):

Wees trots en vertel erover

Tijdens de bijeenkomst werden er door het publiek vragen gesteld over de negatieve berichtgeving in de media over het houden van dieren. Volgens de minister is er maar één manier om die negativiteit om te draaien: 'Geloof in wat je doet en wees trots. Vertel je verhaal en misschien moeten jullie samen met LTO kijken hoe jullie dit gezamenlijk kunnen aanpakken.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Liefde voor de landbouw komt uit het hart

Agrariër Bert Sloetjes nodigde de minister uit en is na afloop zeer tevreden. 'Wat voor mij, en ik denk voor veel boeren die hier vandaag waren, geldt is dat ik heb gezien dat ze liefde heeft voor de agrarische sector.' Volgens Sloetjes is dit positief voor de landbouw. 'Ze ken de emotie van de individuele landbouwer. Dat wil niet zeggen dat er altijd goede keuzes gemaakt worden, maar ze heeft het hart op de goede plek zitten.'

Na afloop sloot Sloetjes af met de woorden richting de minister: 'Ik hoop dat de boer van vandaag morgen boeren kan en dat de boer van morgen vandaag kan beginnen'.

Label voor streekproducten

Vòòr haar bezoek aan de Radstake bezocht Schouten Zorgboerderij de Twisselt in Zelhem. Op het erf worden groenten verbouwd en leggen de kippen eieren. 'Hulpboeren' helpen hier als dagbesteding met de oogst. De producten worden allemaal verkocht in het streekwinkeltje op het erf. 'Veel meer mensen moeten weten waar de producten vandaan komen', zegt Dirk Vreugdenhil, lijsttrekker van de Gelderse fractie van de ChristenUnie.

De partij lanceerde daarom vandaag een speciaal streekproductenlabel. 'Als mensen nu in de supermarkt producten kopen, dan weten ze niet welke producten uit de streek komen. Dat moet anders want het is beter voor het milieu en de kwaliteit is ook nog eens heel goed.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Aan minister Carola Schouten de eer om de eerste labels op de producten te plakken. 'Vaak genieten we elke dag van ons voedsel, maar zijn we er niet bewust van waar het vandaan komt. Er zijn mensen die er dag en nacht aan werken en op deze manier kun je daar extra aandacht aan geven.'

Minister maakt vanavond stoofschotel

Na een rondleiding en het plakken van de labels maakt de minister van de gelegenheid gebruik om direct boodschappen te doen. 'Ik eet vanavond een stoofschotel met winterpeen, uien en aardappels.'

Foto: Omroep Gelderland

Zie ook: