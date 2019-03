SC Cambuur denkt aan De Graafschap-trainer Henk de Jong

Vorige week donderdag bepaalde de Raad van Commissarissen al dat De Graafschap graag nog langer door wil met De Jong en zijn assistent Sandor van der Heide. Vanmiddag sprak de directie van De Graafschap met Arnold Oosterveer, de zaakwaarnemer van het duo. Oosterveer ontving uit handen van algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp een nieuw (financieel) contractvoorstel.

'Echt een keurige aanbieding waar veel respect uit spreekt', zegt De Jong daarover. De Graafschap laat het duo zelf beslissen of ze nog één of twee jaar willen blijven. 'Ja, dat is aan ons. En we mogen hier dus ook nog even over denken.'

Twijfel

Dat laatste heeft te maken met een plotselinge privésituatie, zegt De Jong. Alles leek namelijk al wel in kannen en kruiken, want de Fries wil best heel graag in de Achterhoek blijven. Maandagavond liet de populaire trainer echter weten dat hij twijfelt vanwege 'vervelende omstandigheden in het gezin'. De Jong: 'Ik moet dingen nu goed afwegen en binnen twee weken hak ik de knoop wel door.' De Jong woont nog altijd in Drachten en rijdt dus regelmatig op en neer naar Doetinchem.

Twee keer 12e

Terwijl De Jong wikt en weegt, ruikt zijn oude club SC Cambuur ineens kansen. De club uit Leeuwarden lonkt voorzichtig naar de diensten van de 54-jarige trainer. In februari 2016 stapte de Fries vrij plotseling op bij Cambuur, omdat hij zich niet meer de juiste man vond die voor handhaving kon zorgen. De twee seizoenen daarvoor hielden De Jong en Van der Heide de volksclub met een 12e plaats netjes in de eredivisie. In 2013 werd De Jong als interim-coach zelfs kampioen van de eerste divisie met Cambuur.

Harten bij Cambuur

Het is een publiek geheim dat de harten van zowel De Jong als Van der Heide liggen bij Cambuur waar ze nog altijd mateloos populair zijn bij de achterban. Van der Heide was zelfs 18 jaar lang bij Cambuur. Het gaat echter sportief slecht met de club. De sfeer bij de achterban is al tijden grimmig, maar de perspectieven voor de toekomst lijken met het oog op het nieuwe stadion juist weer gunstig. Trainer René Hake beschikt in Leeuwarden over een aflopend contract.

Geruchtenmachine

Nu er ruis op de lijn zit met De Graafschap, komt de geruchtenmachine rond De Jong ineens op gang. Behalve Cambuur worden zelfs PEC Zwolle en Almere City genoemd. 'Ik merk ook dat er wat rumoer is', zegt De Jong. 'Maar sommige dingen die ik nu lees op forums en allerlei websites zijn echt uit de lucht gegrepen. Dat ik op de positie van een ander zit te azen, is echt schandalig. Ik heb ook met niemand gesproken, alleen met De Graafschap. We zien wel wat er gaat gebeuren. Feit is dat we het bij De Graafschap ontzettend goed hebben en dat het echt een fantastische club is', liet De Jong eerder al weten.