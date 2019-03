Fietsprovincie van het jaar, maar Fietsersbond ziet nog wel knelpunten in Gelderland

Meer en betere (snel)fietspaden in Gelderland; vrijwel alle politieke partijen hebben dat in hun provinciale verkiezingsprogramma opgenomen. Maar wat is er de afgelopen jaren al bereikt? Gelderland is meerdere malen uitgeroepen tot Fietsprovincie van het Jaar, maar de Fietsersbond ziet nog wel aandachtspunten.

Er zijn steeds meer fietsers in ons land en er zijn allerlei soorten fietsen qua omvang en snelheid in ons land, zoals het 'gewone' rijwiel en de e-bike. Dat moet allemaal in goede banen worden geleid. Volgens Ivo Smit, provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond, is Gelderland sterk in het opbouwen van snelfietsroutes en is het nu de kunst om de kwaliteit te handhaven.

De snelle fietsroutes moeten forensen stimuleren om de fiets naar hun werk te pakken, is de gedachte van veel politieke partijen. Er is daarom al fors geïnvesteerd in de paden, waar de fietser zoveel mogelijk voorrang heeft. Zo kostte de aanleg van het 17 km lange RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen 17 miljoen euro. Gelderland telt inmiddels tien snelle fietsroutes die klaar of in ontwikkeling zijn.

GroenLinks het beste voor fietsers

De fietsersbond hield alle Gelderse verkiezingsprogramma's tegen het licht. Daaruit blijkt dat GroenLinks de beste plannen heeft voor de komende jaren, wat fietsen en fietspaden betreft. Ook D66 en ChristenUnie doen het goed in de ogen van de bond. Maar verder wil ook de VVD zich hard maken voor goede en snelle fietspaden.

De programma's van DENK, Forum voor Democratie en de PVV scoren 'slecht', volgens de bond. De partijen hebben weinig aandacht voor het stimuleren van fietsgebruik en veiligheid in de provincie.

Flessenhals en kruispunt

Er zijn wat de Fietsersbond betreft een aantal verbeterpunten, zoals de snelfietsroute tussen Apeldoorn en Deventer, waarin het pad op een deel van het traject in een flessenhals overgaat. Verder dreigt het RijnWaalpad tussen Arnhem en Nijmegen doorkruist te worden door een weg voor gemotoriseerd verkeer, namelijk door de aan te leggen Dorpensingel bij Bemmel. Dat kan gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid.

Het gaat de Fietsersbond niet alleen om de snelle fietser. De veiligheid van alle fietspaden is voor hen belangrijk: 'Soms kan de gemeente ook roet in het eten gooien, omdat die ook wegen beheert. Zo zou een fietspad in Epe veiliger moeten worden, maar was daar lokaal protest tegen omdat er bomen voor moesten wijken. Uiteindelijk is er een knik in het fietspad smaller gemaakt', zegt Ivo Smit. 'Dat is jammer, voor ons zijn mensen belangrijker dan bomen'.

De veiligheid van de fietser is vanzelfsprekend een belangrijk punt voor de Fietsersbond. De bond pleitte vorig jaar al voor een lagere snelheid in de bebouwde kom, een betere fietsinfrastructuur en investeringen in educatie.