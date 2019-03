Het gaat weer hard waaien: morgenochtend windstoten tot 75 km/uur

Volgens weerman Reinout van den Born van MeteoGroup gaat het aan het begin van de ochtend ook regenen. Later op de dag wordt het droog en laat ook de zon zich zien. Het blijft wel stevig waaien en er is nog kans op een stevig bui. Met 11 graden is het wel zacht. In de avond is het opnieuw onstuimig met veel regen en harde wind.

Maandag gaf het KNMI ook al code geel af vanwege stormachtig weer. In de Tooropstraat in Nijmegen waaide die dag een enorme steiger om. De stellage lag daarna over een lengte van 100 meter op de weg.

Zie ook: Steiger van 100 meter valt om in Nijmegen: 'Ik schrok me helemaal kapot, dit is wel heel absurd'