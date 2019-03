De Graafschap blij met functioneren klankbord

'Je merkt dat het klankbord steeds belangrijker wordt', aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. Na een lastige aanloop ziet hij dat de contacten tussen vertegenwoordigers van de club en klankbordleden Berry Powel, Freek Jansen en Joseph Wannet steeds beter worden. 'In het begin was het wat zoeken, maar nu het klankbord de positie heeft gevonden, wordt het veelvuldig ingezet.'

Waarom veranderen?

Manager voetbalzaken Peter Hofstede beaamt de woorden van zijn algemeen directeur. 'Vanaf de transferperiode in december was het contact soms dagelijks, soms wekelijks.' Hoewel de voetbalclub eerder zocht naar een commissaris, vinden zowel Ostendorp als Hofstede het 1 november gestarte drietal afdoende. 'Normaal heb je een commissaris met voetbal in de portefeuille, maar in ons geval heb je er drie', vertelt Hofstede. 'Dat lijkt mij voldoende en het werkt prima, dus waarom zou je het willen veranderen?'



Volgens Ostendorp wordt het klankbord geraadpleegd bij alles wat voetbalgerelateerd is binnen de club. Naast transfers heeft het drietal ook inspraak bij beslissingen over de toekomst van de scouting en de jeugdopleiding. De jeugdopleiding, momenteel ondergebracht in de Stichting Talenten Academie Achterhoek, wordt in het nieuwe seizoen waarschijnlijk weer binnen de betaald voetbalorganisatie getrokken. Hofstede is daarnaast bezig met een ‘veelomvattend’ scoutingplan. 'Het ging niet meer met Marcel', zegt de oud-aanvaller over het afscheid van hoofdscout Marcel Lötters. 'Ik ben blij met het plan dat we voor ogen hebben, maar ik wil daar verder niet op vooruitlopen.'



Snel duidelijkheid over toekomst Hofstede

Hoewel hij momenteel druk bezig is met plannen voor de scouting en jeugdopleiding, is niet duidelijk of Hofstede, die over een aflopend contract beschikt, zelf doorgaat bij De Graafschap. 'Mijn insteek is om door te gaan', aldus de manager voetbalzaken, die denkt dat er binnen enkele dagen nieuws volgt over zijn toekomst in Doetinchem. 'Ik verwacht in ieder geval eerder duidelijkheid over mijn toekomst, dan over die van de trainer.'