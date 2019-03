'Levensbedreigende' stof bij leerlooierij Lichtenvoorde verwijderd door gemeente

De gemeente Oost Gelre heeft ingegrepen bij leerlooierij Rompa in Lichtenvoorde, waar de gevaarlijke stof H330 in veel te grote hoeveelheden werd aangetroffen. De stof is verwijderd omdat volgens wethouder Bart Porskamp bij een brand voor de buurtbewoners een 'levensbedreigende situatie' zou kunnen ontstaan.

De leerlooierij was eerder al een last onder dwangsom in het vooruitzicht gesteld en Rompa heeft twee weken de tijd om zich daar tegen te verweren. Het bedrijf stapte naar de Raad van State gestapt omdat het de stof H330 onder dwang moest verwijderen. Want daardoor was het productieproces deels stilgevallen.

Het bedrijf vraagt de rechter de maatregelen ongedaan te maken en stelt de gemeente Oost Gelre aansprakelijk voor de geleden schade.

Belang buurt

Oost Gelre zegt het belang van de buurt op de eerste plaats te zetten. Rompa, dat het voormalige Hulshof overnam in 2013, ligt tegen het centrum van Lichtenvoorde aan. De buurtbewoners klagen daar al jaren over stankoverlast. Ook in de tijd van Hulshof was dat al het geval.

De gemeente wil dat Rompa maatregelen neemt tegen de geuroverlast. Het bedrijf wil van Oost Gelre eerst de garantie dat het op de huidige plek kan blijven.

Veel te veel H330

De patstelling tussen beide partijen kreeg op 11 januari van dit jaar een beslissende wending. Toen zag Rompa af van een nieuwe vergunningsaanvraag. Daarop viel de gemeente terug op de vergunning van 2001-2002 en paste het de handhaving aan op die voorwaarden.

Zo mag Rompa volgens die vergunning 350 liter H330 hebben, maar lag er volgens wethouder Porskamp 12.000 liter in het bedrijf opgeslagen.

Strafrechtelijk vervolgd?

De gemeente liet afgelopen vrijdag de controle uitvoeren door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), de brandweer en het Waterschap Rijn en IJssel. Aangezien er sprake was van een dusdanig gevaarlijke stof als H330 is het de vraag of Rompa ook strafrechtelijk kan worden vervolgd. Wethouder Porskamp: 'Dat is een ander spoor, daar gaan wij als gemeente niet over. Er is wel een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) mee geweest.'

Rompa-directeur Twan de Bie was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar en verklaarde eerder dat de gemeente weigerde met het bedrijf in overleg te willen. Daarom zou de vergunningsaanvraag ook zijn ingetrokken.

'Te opstandig'

Oud-eigenaar en oud-directeur Jan-Maarten Rompa laat op persoonlijke titel weten dat Rompa sinds de overname in 2013 bezig is met vermindering van de geuroverlast. '100 procent zal misschien nooit lukken, maar waar een wil is is een weg', schrijft hij in een mail aan Omroep Gelderland.

'Bepaalde buurtbewoners zijn waarschijnlijk ook te opstandig bezig, hoewel een enkeling daar is komen te wonen terwijl hij wist van een leerlooierij direct in zijn buurt.'

'Gemeente aan zet'

Buurtbewoner Ruud Geurkink vindt dat laatste argument 'niet relevant', want 'ieder bedrijf moet aan de wet voldoen'. Hij vervolgt: 'Dit bedrijf is op deze plek niet te vergunnen, de buurt heeft er elke dag last van. Dat er zo'n gevaarlijke stof is aangetroffen zegt genoeg. Het bedrijf wil vertragen en geen miljoenen uitgeven aan een verplaatsing, maar de gemeente bepaalt de grenzen. Puur wetmatig ligt de bal bij de gemeente.'

Oud-eigenaar Rompa roept het college van de gemeente en het management van het bedrijf op 'een gezamenlijke oplossing te vinden'.