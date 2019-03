Sluiting dreigt voor Arnhemse trampolinehal Bounz

Eigenaar Tanja Scheepers betreurt het dat de kinderen ook deze vakantie niet trampoline kunnen springen, maar wil niet uitweiden over de oorzaak van de sluiting.

De trampolinehal in Nijmegen is nog wel open. Voorlopig tenminste, want op 10 maart gaat ook deze dicht. Schepers gaat in Nijmegen op zoek naar een nieuwe locatie. In Arnhem valt echter het doek voor Bounz.

Dat valt wellicht te wijten aan het feit dat het Arnhemse Bounz ineens twee concurrenten leek te krijgen, en dat terwijl Bounz van plan was flink uit te breiden met een family entertainment centrum, met escaperooms en lasergames. Toen werd duidelijk dat ook bedrijven Jump XL en Jumpsquare een hal in Arnhem wilden openen. De gemeente Arnhem stelde vervolgens dat de stad te klein was voor twee trampolinehallen. Eind vorig jaar werd Jump XL overgenomen door Jumpsquare.

Uiteindelijk zal er één nieuwe hal komen op bedrijventerrein Rijnpark in Arnhem aan de Van Oldebarneveldstraat, vermoedelijk onder de naam Jumpsquare. Voor deze toekomstige trampolinehal is de fundering inmiddels gelegd.