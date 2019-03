Buurvrouw over brand Velp: 'Ik vind het zo erg. De buurvrouw had net nieuwe meubeltjes.'

Bewoners van De Straatweiden in Velp zijn erg geschrokken door de brand in de nacht van dinsdag op woensdag. In een van de rijtjeswoningen brak dinsdagavond brand uit. Omwonenden moesten hun huis verlaten.

De brand brak rond 23.40 uur uit. Buurvrouw Elly Mulder wilde net naar bed gaan, toen ze door de gordijnen een vreemd rood licht aan de overkant zag. Vuur. 'Het begon in de kamer, dat kon je aan de vlammen zien. Huizenhoge vlammen. Ik zeg tegen mijn man: ik hoop maar één ding. Dat er niemand binnen is.'

Zie ook: VIDEO: Vlammen slaan uit rijtjeshuis in Velp

Er was niemand binnen. De buren kwamen terug van carnaval en ontdekten toen de brand in hun huis. Ze belden zelf de brandweer. Zes woningen werden uit voorzorg ontruimd. Ook Lisa Lam moest haar huis uit. Eenmaal buiten op straat was duidelijk dat er niemand meer in het brandende huis was. Lisa maakte zich nog wel zorgen over haar drie katten. 'Ja, dat vond ik ook wel zorgwekkend. Wat als de brand overslaat, dacht ik nog. Wat gebeurt er dan met de katten?'

De brand was snel onder controle, maar de buren konden niet meteen terug naar huis. En terug in huis konden ze maar moeilijk de slaap vatten. Muller is erg geschrokken. 'Je zegt altijd: het is ver van mijn bed. Maar je ziet maar dat het zo kan gebeuren. Iedereen was ook ontdaan.'

Volgens Muller is het extra wrang omdat de woningen net gerenoveerd zijn. 'De buurvrouw had net nieuwe meubeltjes en alles. Kan ze weer opnieuw beginnen. Ja, het is heel erg.'