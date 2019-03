Ooievaarsblog: De eerste ooievaars zijn al gearriveerd!

Op 26 februari gaan de ooievaars weer live! Via buitengewoon.nl kunnen ze dag in dag uit gevolgd worden. We hopen dat we nu een goed beeld krijgen van de paarvorming. En we zijn benieuwd of er zware gevechten om het nest geleverd gaan worden.

27 februari 2019. De camera doet het wel, maar er zijn problemen met de verbinding. Het duurt een paar dagen voor er een nieuwe link is die het wel doet. In de tussentijd is het een beetje onduidelijk wie ons nest bewoond. Het lijkt er op dat het een man is, die steeds even gaat foerageren en dan hier komt rusten.

Hij blijft ’s nachts ook slapen. Soms kleppert hij naar passerende collega’s. Dan blaast hij en maakt zich heel breed. Dat ziet er niet uit als een warm welkom voor een vrouw. Dan zie ik opeens twee ooievaars op het nest. Ze staan bij elkaar, de één zit en de ander staat. We zien nog niet dat er gepaard wordt. Uiteindelijk blijft er maar één achter op het nest.

2 maart 2019. Er komt een bezoeker met een ring. Even lijkt alles koek en ei, maar dan wordt de bezoeker met een pik van de snavel van het nest gejaagd. Even later komt hij toch weer terug.

4 maart 2019. Er zijn nu telkens twee ooievaars, op het nest en in de uiterwaarden. Toch lijkt het niet of ze echt een koppel zijn. Ze lijken wat onwennig met elkaar. Ze zijn helemaal niet schuw. Als er een wandelaar of hond passeert gaan ze een stapje opzij zodat ze gepaste afstand houden, maar vliegen niet op.

5 maart 2019. Vandaag is het gedrag tussen de twee ooievaars opeens anders. Ze gedragen zich meer als een koppel. We zien dat ze geen van tweeën een ring hebben. Is dit het koppel van vorig jaar? Het lijkt erop dat de partnerkeus gemaakt is, want er wordt gepaard!! Als mijn man Jan ’s morgens buiten dieren aan het voeren is, ziet hij ze voor de eerste keer. Als hij terug scrolt op de livestream, ziet hij dat ze al eerder bezig geweest zijn.

Hij ziet zichzelf ook in beeld. Hij loopt met de kruiwagen door de wei om mest te ruimen. Leuk om je zelf zo bezig te zien. Als we die middag een ritje met de bokkenkarren maken, kan men ons via de camera over de dijk zien rijden. De ooievaars staan prominent in beeld, wij heel klein op de achtergrond.

Er wordt deze dag meerdere keren gepaard. Kijk nu live mee!

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Kijk hier live mee in het nest van de ooievaars.