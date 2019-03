Zelhem in startblokken voor WK-wedstrijd

Motorclub ZAMC uit Zelhem is eind juni gastheer van een wedstrijd in het wereldkampioenschap Trial, de TrialGP. Door rotsblokken te importeren uit onder meer Denemarken en Duitsland wordt een parcours klaargemaakt op de voormalige vuilnisbelt om de wereldtop te kunnen ontvangen.

'Het is nu veertig jaar geleden dat het in Nederland was, dus het is superbijzonder en uniek dat de beste mensen van deze motorsporttak hiernaartoe komen', vindt parcoursbouwer Alex van den Broek.

Snelheid minder belangrijk

Doel van trial is een parcours over rotsblokken zo goed mogelijk te volbrengen, waarbij foutloos rijden belangrijker is dan snelheid. Eerder organiseerde de ZAMC twee EK-wedstrijden, maar het binnenhalen van de GP-wedstrijd is een unicum voor de Zelhemse motorclub. 'Alle wedstrijden vinden plaats op hoogte waar de natuurlijke hindernissen vanzelf aanwezig zijn', vertelt de trotse projectleider Dick Bulten van ZAMC. 'Het feit dat het nu hier is kan omdat wij alles wat je hier ziet hebben geïmporteerd uit diverse landen.'



Waar in de MXGP-klasse Jeffrey Herlings de zeges voor zijn blessure aaneen reeg, ziet Bulten geen Nederlandse kanshebbers tijdens de TrialGP in Zelhem. 'Helaas moet ik zeggen absoluut niet', aldus de projectleider. 'In de GP-klasse rijdt geen Nederlander, maar waarschijnlijk krijgen er twee een wildcard voor een niveau lager.'

Ruim 10.000 bezoekers

De organisatie verwacht in het weekend meer dan 10.000 bezoekers te verwelkomen op De Langenberg. 'Ik denk dat ze met verbazing zullen kijken naar wat de wereldtoppers hier laten zien', aldus Van den Broek.



Side-events voor jong en oud

De GP-wedstrijden in Zelhem, onderdeel van een serie van acht races over de hele wereld, vinden plaats op 22 en 23 juni. ZAMC overlegt momenteel onder meer met de gemeente Bronckhorst over het organiseren van diverse side-events, waarbij onder meer ouderen en basisschooljeugd de kans krijgen om kennis te maken met de trialsport.