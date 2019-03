Miljoenen jonge palingen uitgezet in de randmeren

In Nederlandse wateren worden regelmatig glasaaltjes uitgezet. Dat is nodig om de palingstand op peil te houden. De aaltjes zien het levenslicht in de oceaan en zwemmen vanaf daar naar Europese binnenwateren. Door de vele sluizen en andere menselijke barrières is dat voor de diertjes een brug te ver. En dus loopt de palingstand gevaar.

De aaltjes worden daarom gevangen in Franse en Britse kustgebieden en handmatig uitgezet in Europese zoetwatergebieden. De diertjes arriveerden woensdagochtend per vrachtwagen in Zeewolde. Vandaar ging het per boot richting de randmeren, waar de aaltjes overboord gingen.

Als de aaltjes eenmaal zijn uitgegroeid tot volwassen palingen, vinden ze vanzelf de weg terug naar de oceaan. Tenzij ze ergens onderweg op je bord belanden, natuurlijk.