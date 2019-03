Hoe bepaal je de precieze locatie van een raket? Nijmeegse onderzoekers testen het in Zweden

De positie van een raket tot wel tien keer nauwkeuriger bepalen dan nu mogelijk is met gps: kan dat? Een onderzoeksteam van de Radboud Universiteit en TU Eindhoven gaat het proberen tijdens een experimentele raketlancering tussen 11 en 14 maart in Zweden.

De raketlancering is onderdeel van het Europese programma REXUS. Binnen dit programma worden jaarlijks twee raketten afgeschoten met elk aan boord vier of vijf experimenten van studententeams. Het Nijmeegse en Eindhovense team PR3 Space is er als eerste in geslaagd om door de strenge selectie van REXUS te komen.

Enorme snelheid

Doel van het experiment: tijdens de vlucht tot op de centimeter nauwkeurig kunnen bepalen waar een raket zich bevindt. En dat is een hele uitdaging, aangezien een raket met een enorme snelheid van 1500 meter per seconde door de lucht vliegt én ondertussen meerdere lagen atmosfeer passeert.

1000 metingen per seconde

Tussen 11 en 14 maart wordt de raket gelanceerd in Esrange in Zweden. In de vijftien minuten durende vlucht kan het team testen of de techniek werkt. Als het goed gaat wordt de locatie 1000 keer per seconde gemeten, waardoor deze zeer nauwkeurig is.

Naast het experiment zelf, heeft het project nog een ander doel. Hamid Poushaghaghi, ondersteunend onderzoeker vanuit de Radboud Universiteit: 'Het initiatief is ook bedoeld voor studenten om bekend te raken met ruimtevaart en welke protocollen hier allemaal bij komen kijken.'