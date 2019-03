75% Harderwijkse tieners haalt meningokokken vaccinatie

In Harderwijk hebben 1099 tieners de inenting tegen meningokokken gehaald, dat zegt de GGD Noord- en Oost Gelderland tegen RTV Nunspeet. Dat is zo'n 75 procent.

Afgelopen maanden werden er 1475 jongeren in Harderwijk opgeroepen om een meningokokken inenting te halen. 1099 jongeren hebben hier gehoor aangegeven en zijn maandag in de Kiekmure in Harderwijk langs geweest voor een vaccinatie.

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie zit meestal in de neusholte van gezonde mensen zonder dat zij er ziek van worden. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt, kan men hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland zal de komende maanden 37.000 tieners vaccineren tegen Meningokokken ACWY.