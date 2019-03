Twee aanhoudingen na hack bij ROC Aventus in Apeldoorn

Een 21-jarige Lochemmer en een 20-jarige man uit Markelo zijn dinsdag aangehouden. Ze worden verdacht van het hacken van het leerlingvolgsysteem van de mbo-school ROC Aventus in Apeldoorn, meldt de politie. Daarbij is forse schade aangericht.

De school deed op 21 februari melding van de digitale inbraak bij de politie. Er sprake van een ongeautoriseerd account in het leerlingvolgsysteem van de school. Volgens een woordvoerder van de school is direct aangifte gedaan toen duidelijk werd dat een fake-account actief was in het systeem.

'Geen permanente schade'

'We hebben het systeem offline gehaald. Daarna zijn we druk geweest met het herstellen van het systeem. Afgelopen week was het gelukkig schoolvakantie, dus we hadden de tijd. Sinds vorige week donderdag is het systeem weer online. De studenten hebben er vrijwel geen hinder van gehad. Een aantal gegevens zoals de aanwezigheid en de roosters moesten we aanvullen, omdat we voor de zekerheid twee dagen terug zijn gegaan in de tijd. Maar er is geen permanente schade', verzekert de woordvoerder.

Cybercrime

Digitale rechercheurs, die speciale expertise hebben op het gebied van cybercrime en digitale criminaliteit, onderzochten de zaak. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee verdachten. Zij zijn ingesloten voor nader verhoor. De politie wil niet vertellen wat voor schade er is aangericht omdat dit daderinformatie is.

Wat is hacking?

Bij hacking probeert iemand binnen te dringen in andermans computer. Het is strafbaar als dit gebeurt zonder toestemming van de eigenaar van die gegevens. Doel van de criminele hacker is de computer overnemen of gegevens stelen of onbruikbaar maken.