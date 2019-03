Stichting krijgt begroting niet rond; geen WK halve marathon in Nijmegen

Stichting Zevenheuvelenloop in Nijmegen ziet af van het WK halve marathon. De stichting was kandidaat om het WK te houden tijdens de Stevensloop van 2022, maar krijgt de begroting van ongeveer 1,4 miljoen euro niet rond.

De internationale atletiekfederatie (IAAF) vraagt een financiële garantstelling voor de organisatie van een WK en Stichting Zevenheuvelenloop wil deze niet geven, laat directeur Alexander Vandevelde weten.

Uit biedingen van eerdere organisaties blijkt dat er voor een WK halve marathon ongeveer 1,4 miljoen euro nodig is. Dit bedrag krijgt de Nijmeegse hardlooporganisator van de Stevensloop, Marikenloop en Zevenheuvelenloop niet bij elkaar.

Een haalbaarheidsonderzoek uit 2017 in opdracht Stichting Zevenheuvelenloop, de Atletiekunie, de gemeente Nijmegen en de provincie ging uit van een kleine miljoen euro aan organisatiekosten.

'Aankloppen bij gemeente of provincie niet gepast'

Over het gat van ongeveer 400.000 euro dat moet worden gedicht om het WK halve marathon in 2022 te houden in Nijmegen, zegt Vandevelde: 'Onze drie lopen in gevaar brengen kunnen wij niet aan onszelf verantwoorden. Om dan aan de gemeente of provincie te vragen om voor een dergelijk bedrag garant te staan, voelt voor ons niet gepast.'

Stichting Zevenheuvelenloop in Nijmegen is wel de organisator van het NK halve marathon in 2020, 2021 en 2022.

