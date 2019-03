Twintig Arnhemse baasjes vinden hun hond mooiste van Nederland

Wie is uw favoriet? Moosje de la Mare aux Canards, of liever Quest of Glory of the Holy Mountains? Of voelt u zich beter thuis bij Loesje of Guusje? Nederland is op zoek naar de mooiste hond van het land. Er zijn twintig genomineerden uit Arnhem.

In buurgemeente Renkum zijn vijf genomineerden te vinden. Hun namen zijn over het algemeen wat minder divers dan de Arnhemse deelnemers: Lola, Fleur en Anouk. De meest opvallende naam is ironisch genoeg die van Camouflage uit Heelsum.



In 2018 hebben ruim 3500 honden meegedaan aan de strijd voor de mooiste hond. Die maken kans op de gemeente- of provincietitel op basis van de meeste stemmen. Er zijn minimaal 30 stemmen nodig om een titel te kunnen winnen. De landelijke winnaar wordt gekozen door een deskundige jury.



Stemmen is mogelijk tot en met dinsdag 12 maart. Op vrijdag 15 maart worden de gemeente en provinciewinnaars bekend gemaakt. Deelnemers mogen maximaal 1 keer per e-mailadres een stem uitbrengen.



Onder de stemmers worden tien sets van twee VIP-kaarten voor een animal-event verloot. Op dat evenement in mei komen we ook te weten wie de landelijke winnaar is.



Net zoals de namen van de honden verschillen ook de rassen: van husky's tot collies en van schoothondjes tot grote beesten. Maar alle eigenaren die hun honden hebben genomineerd zijn het over één ding eens: hun hond is de allerliefste.



'Mooie slanke hond met veel leuke vlekken en een superlieve uitstraling', vindt eigenaar Robert Zwarts van Moosje de la Mare aux Canards. 'Freddie is een hond die straalt', vindt baasje Linda Leijte. 'Na een sombere start in een asiel is hij uitgegroeid tot een prachtige kerel.'



Veel liefde heeft ook Tim Bensink uit Renkum voor zijn Fleur. 'Omdat ze mooi is van binnen en van buiten.'







Hier kunt u stemmen



Afbeelding ter illustraie - CC0