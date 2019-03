Afgebrand studentenhuis Nijmegen is illegaal

Het studentenhuis aan de Groesbeeksedwarsweg in Nijmegen waar vorige week woensdagavond brand woedde, is illegaal 'verkamerd'. Dat bevestigt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

De ODRN controleert op last van de gemeente of studentenhuizen in de Waalstad aan de regels voldoen. 'Ik heb het vanochtend nog besproken met de leidinggevende van de afdeling toezicht. We willen even heel grondig uitzoeken of het illegaal is', zegt Mieke Vuijk van de Omgevingsdienst. 'Maar ik denk dat je wel uit kunt gaan van een illegale situatie.'

Aanwezige bewoonster op tijd naar buiten

Voor de ODRN is het nog de vraag of er iemand in het pad woonde, maar de brandweer liet weten dat bij het uitbreken van de brand een studente thuis was. Zij kon op tijd naar buiten komen en zichzelf in veiligheid brengen.

De brand in het studentenhuis aan de Groesbeeksedwarsweg is ontstaan door een technische oorzaak, meldde de politie de dag na de brand. Volgens één van de buurtbewoners stond een groot deel van de studentenwoningen leeg.

Waarschuwingsbrief voor eigenaar

'Het moet juridisch altijd kloppen', legt Vuijk uit. Een medewerker van de ODRN trof het pand een dag na de brand leeg aan en, zo stelt de ODRN, de eigenaar heeft laten weten dat die van plan is het te verkopen. Dat maakt het handhaven lastig. Die eigenaar krijgt nu een waarschuwingsbrief dat het een illegale situatie betreft.

'Zodat duidelijk is, zowel voor de huidige als voor een eventuele nieuwe eigenaar, dat het pand in zijn huidige staat niet verhuurd mag worden. En dat dit niet zal worden gedoogd en dat hij net als iedereen een vergunning moet aanvragen', zegt Vuijk. 'Dan moeten alle regels kloppen. Brandveiligheid en andere eisen: vluchtroutes et cetera.'

Inkeerregeling

'Kijk, er loopt natuurlijk een project illegale kamerverhuur vanuit de gemeente Nijmegen', schetst Vuijk de context. 'Er is een inventarisatie gedaan dat het om 1500 panden zou gaan. Die hebben een inkeerregeling gehad en een omzetvergunning kunnen aanvragen.

De helft van die 1500 panden is nu nog illegaal. Die worden zeg maar postcodegewijs aangepakt. Waarbij ze op zekere termijn allemaal aan de beurt komen. Voor mijn begrip is het zo, dat wij door deze brand op een illegale situatie zijn gestuit die buiten het aanpakken van de illegaliteit die we al gestart zijn komt'.

'We zullen sowieso checken of deze bij die inventarisatie van resterende illegale panden behoort'. De ODRN denkt nog na over andere mogelijke stappen. Vuijk: 'Als de regels met voeten getreden worden, dan kunnen wij handhaven'.

